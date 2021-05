TiMi Studios signe un partenariat stratégique avec Microsoft dans le but d’alimenter le Xbox Game Pass

La filiale de Tencent va créer de nouvelles expériences de jeu en collaboration avec les Xbox Game Studios de l'éditeur américain Microsoft.

TiMi Studios et Microsoft combineront leurs expériences et leurs avantages respectifs dans le cadre d’une coopération stratégique : “Les deux parties mèneront une communication multidimensionnelles et approfondies pour mettre sur place conjointement un excellent contenu de jeu et apporter une toute nouvelle expérience sensorielle de jeu à la majorité des joueurs. Les premiers détails concrets autour de ce partenariat seront dévoilés au grand public dans le courant de cette année.”

Les licences des Xbox Game Studios seront exploitées par TiMi Studios avec de nouvelles expériences

En s’associant avec TiMi Studios et ses filiales basées à Shenzhen, Chengdu, Shanghai, Los Angeles et Seattle, la firme de Redmond va principalement tenter de conquérir le marché chinois via le Xbox Game Pass, son service par abonnement pour jouer à un large catalogue de jeux en illimité, afin d’augmenter drastiquement son nombre d’abonnés et devenir enfin rentable. Bon à savoir, les jeux de TiMi Studios (Call of Duty Mobile, Saint Seiya, Honor of Kings, Arena of Valor, Speed Drifters ou King of Chaos) ont généré 8,5 milliards d’euros en 2020, ce qui représentait plus de 40% du chiffre d’affaires de Tencent, un géant de l’édition en Chine. Enfin, rappelons qu’un MOBA dans l’univers de Pokémon est toujours en préparation et doit arriver à une date inconnue sur Nintendo Switch et les smartphones (iOS/Android).