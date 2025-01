TikTok n’est plus accessible aux États-Unis

Les États-Unis interdisent officiellement l'application TikTok, une décision qui secoue l’écosystème des réseaux sociaux.

Tl;dr TikTok a été interdit aux États-Unis, en vertu d’une loi exigeant la vente de l’application pour des raisons de sécurité nationale.

Le timing de l’interdiction coïncide avec un changement de présidence, laissant la mise en œuvre à l’administration Trump, qui envisage une prolongation de 90 jours.

L’avenir de TikTok reste incertain, avec des négociations à venir, des alternatives qui émergent et ByteDance refusant toujours de vendre l’application.

Un coup d’arrêt brutal pour TikTok aux États-Unis

TikTok a disparu des App Stores d’Apple et de Google, laissant ses utilisateurs désemparés. En lançant l’application, un message apparaît : « TikTok n’est pas disponible pour le moment« . Cette suspension découle d’une loi signée par Joe Biden en avril, exigeant que ByteDance, l’entreprise chinoise propriétaire de l’application, vende TikTok ou fasse face à une interdiction. Cette mesure reflète les inquiétudes concernant la sécurité nationale et la potentielle surveillance chinoise. Malgré des avertissements de TikTok, l’absence de garantie officielle de la Maison-Blanche a accéléré l’interdiction. Désormais, TikTok se retrouve dans un flou juridique et technique inédit.

Une transition entre deux administrations

Le timing de l’interdiction coïncide avec un changement de présidence. Alors que le gouvernement Biden laisse la mise en œuvre de la loi à l’administration Trump, le président-élu a exprimé des intentions de négocier une résolution. Donald Trump a demandé à la Cour suprême de retarder l’interdiction et envisage de prolonger TikTok d’un sursis de 90 jours une fois en fonction. Cette décision est perçue comme une tentative d’apaiser les tensions et de trouver une issue favorable pour ByteDance et les utilisateurs américains. Cependant, cette approche suscite des critiques, certains dénonçant une gestion politique opportuniste.

La stratégie de TikTok et ses alternatives

TikTok a tenté de rassurer ses partenaires et ses utilisateurs, mais sans succès. L’entreprise a demandé une déclaration formelle pour garantir son maintien sur les plateformes américaines, mais ses appels ont été ignorés. En conséquence, les utilisateurs de TikTok explorent d’autres options, comme les applications chinoises RedNote et Lemon8, qui connaissent une popularité croissante. Cependant, ByteDance ne semble pas prêt à céder TikTok malgré la pression. L’entreprise espère tirer parti des négociations à venir sous l’administration Trump pour trouver une issue viable.

Les incertitudes à venir pour TikTok

L’avenir de TikTok aux États-Unis reste flou. Si Trump se montre ouvert à une prolongation temporaire, une vente ou une restructuration semble inévitable pour garantir la survie de l’application. De nombreux acheteurs potentiels, comme Frank McCourt ou Perplexity AI, se positionnent déjà. Cependant, les discussions se heurtent à des rumeurs, comme un hypothétique rachat par Elon Musk, démenti par TikTok. En attendant, les utilisateurs américains devront se tourner vers d’autres plateformes ou espérer une résolution rapide. ByteDance, de son côté, devra jongler entre les exigences du gouvernement américain et celles de Pékin, pour préserver sa pépite technologique.