TikTok déploie enfin les chats de groupe jusqu’à 32 personnes

Les stickers vont également débarquer dans les messages directs.

TL;DR TikTok déploie des mises à jour de messagerie directe, dont les chats de groupe.

Les utilisateurs peuvent initier un chat de groupe de différentes manières et y inviter jusqu’à 32 personnes.

Nouveau : ajout de stickers dans les DM pour une interaction visuelle accrue.

TikTok innove : des groupes de discussions

ByteDance, propriétaire de TikTok, annonce le déploiement des mises à jour de sa messagerie directe, enrichies notamment par l’ajout très attendu de chats de groupe. Cette fonctionnalité, qui n’est pas encore disponible partout, permettra aux utilisateurs qui y ont accès de créer et de participer à des discussions en groupe pouvant accueillir jusqu’à 32 personnes.

Le processus de création d’un chat de groupe sur TikTok est simple. Vous pouvez l’initier de deux manières à partir de votre messagerie directe :

Appuyez sur le bouton « Chat » en haut de l’écran ou sélectionnez un nom dans la liste des messages puis appuyez sur « Plus d’options ». Vous pourrez ensuite choisir vos amis à inclure et lancer la discussion.

Partagez un post avec plusieurs personnes. Si vous avez une vidéo dont vous voulez discuter avec plus d’une personne, utilisez la fonctionnalité « Créer un chat de groupe ». Choisissez ensuite les amis à qui vous voulez l’envoyer, ajoutez un message si vous le souhaitez et lancez la discussion.

Qui peut rejoindre un chat de groupe sur TikTok ?

Les invitations aux groupes peuvent être acceptées via votre messagerie directe. Cependant, l’invitation à un chat de groupe est exclusivement réservée aux personnes que vous suivez mutuellement. Il est à noter que, comme les DM habituels, cette fonction n’est pas disponible pour les utilisateurs âgés de 13 à 15 ans. Pour les 16 et 17 ans, ils peuvent seulement rejoindre un chat de groupe s’ils y ont au moins un « ami mutuel ». S’ils créent un chat de groupe, ils devront examiner et approuver manuellement chaque nouvel arrivant.

Les stickers s’invitent dans les DM

TikTok propose également un autre moyen pour ses utilisateurs d’interagir visuellement en introduisant les stickers dans les DM. Vous pouvez désormais créer et télécharger des autocollants personnalisés pour que chacun puisse les utiliser et rendre ainsi les échanges plus vivants et attrayants.