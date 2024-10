Threads va dévoiler votre nombre d’abonnés dans le fediverse

Meta a également prolongé le délai d'édition des publications à 15 minutes.

Tl;dr Meta améliore la compatibilité de Threads avec le fediverse.

Une mise à jour permet aux utilisateurs de voir plus de détails sur leurs abonnés.

Les développeurs tiers facilitent la publication sur plusieurs services décentralisés.

Meta renforce l’intégration de Threads dans le fediverse

Meta, la maison mère de Facebook, a dévoilé une mise à jour significative pour Threads, son application de discussion en ligne, améliorant sa compatibilité avec le fediverse – un réseau décentralisé de plateformes de médias sociaux indépendantes. Au cours de la dernière année, Meta a travaillé sans relâche pour renforcer l’interopérabilité entre Threads et le fediverse.

Des interactions plus détaillées avec le fediverse

Auparavant, Threads permettait aux utilisateurs de recevoir des réponses de Mastodon et d’autres serveurs du fediverse ainsi que des notifications de « j’aime » sur leurs publications. Cependant, il était impossible pour un utilisateur de Threads de voir des détails sur leurs abonnés provenant de ces services. La nouvelle mise à jour change la donne. Adam Mosseri, un haut responsable de Meta, l’a expliqué dans un post.

Aperçu détaillé des abonnés et de l’audience

Avec cette mise à jour, quiconque a opté pour le partage avec le fediverse sur Threads pourra voir une liste détaillée de leurs abonnés provenant d’autres serveurs et consulter leurs profils. Cela donnera aux utilisateurs de Threads une meilleure idée de leur portée et de leur audience sur Mastodon et d’autres applications.

Toutefois, la prise en charge par Threads du fediverse reste limité. Les utilisateurs ne peuvent toujours pas répondre aux commentaires provenant d’applications extérieures à Threads, et il n’y a pas de possibilité de rechercher des personnes sur d’autres serveurs à partir de Threads. Par ailleurs, il y a toujours un délai dans le cross-posting; il faudra désormais 15 minutes pour qu’un post de Threads apparaisse suite à l’extension de la fenêtre d’édition des posts par Meta.

Des applications tierces pour une meilleure expérience

D’autre part, des développeurs tiers simplifient la tâche pour les utilisateurs souhaitant publier sur plusieurs services décentralisés. Croissant, une nouvelle application payante repérée par TechCrunch, permet le cross-posting vers Threads, Mastodon et Bluesky en une seule opération. Elle vise à reproduire les fonctionnalités des applications de gestion de médias sociaux d’entreprise telles que Buffer.