The Witcher : le nouvel opus entre en phase de pré-production

Le studio polonais CD Projekt RED annonce que le nouveau The Witcher a officiellement terminé sa phase de recherche et est entré en pré-production.

Bien qu’en pré-production, le développement du nouveau The Witcher est encore loin d’être lancé. Si le nombre de personnes travaillant sur le projet augmente, la majeure partie de l’équipe de développement de CD Projekt RED se concentre sur la prochaine extension de Cyberpunk 2077 qui devrait sortir dans le courant de l’année prochaine, mais assure également le suivi avec divers correctifs, tout en préparant le multijoueur standalone qui passe officiellement du REDengine à l’Unreal Engine 5.

“Nous avons récemment terminé la phase de recherche, ce qui signifie que le projet est maintenant passé en pré-production, et nous avons commencé à comptabiliser les dépenses de développement liées à ce nouveau jeu“, a déclaré Piotr Nielubowicz, vice-président et directeur financier du groupe CD Projekt. “Nous attachons également une grande importance au lancement de notre partenariat stratégique avec Epic Games, grâce auquel nos prochains jeux – à commencer par le nouveau projet The Witcher mentionné plus haut – seront basés sur le moteur graphique Unreal Engine 5“. Adam Kicinski, PDG de CD Projekt, a ajouté : “Nous sommes très impatients de revisiter l’univers qui a tant façonné notre histoire. Nous avons récemment conclu la phase de recherche pour le nouveau chapitre de la saga Witcher, ce qui signifie qu’à partir de maintenant, les dépenses de développement supplémentaires seront capitalisées dans notre bilan.”

CD Projekt RED va renouveler l’univers de The Witcher

Après le teaser via une image montrant un pendentif de sorceleur inédit, CD Projekt Red a déclaré qu’il s’agirait d’une saga entièrement nouvelle, mettant en scène une toute nouvelle école de sorciers qui n’apparaît pas dans les romans d’Andrzej Sapkowski. Faire entrer des personnages et un contenu entièrement originaux dans l’univers existant de Witcher fait d’ailleurs peser un poids bien plus lourd sur les épaules des développeurs.