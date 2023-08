The Walking Dead : Destinies, un TPS narratif qui modifie les événements de la série télévisée

GameMill Entertainment et Flu Games dévoilent The Walking Dead : Destinies.

Pour la première fois dans l’histoire de la licence The Walking Dead, les fans vont pouvoir suivre les événements de la série télévisée diffusée sur AMC ou… choisir de tracer leur propre voie dans l’univers créé par Robert Kirkman et Tony Moore (puis Charlie Adlard) avec The Walking Dead : Destinies, une nouvelle adaptation vidéoludique qui prend la forme d’un jeu d’action-aventure à la troisième personne.

Un trailer pour The Walking Dead : Destinies

Dans The Walking Dead : Destinies, les joueurs incarnent Rick Grimes alors qu’il se réveille seul dans un hôpital entouré de morts. Ils devront rassembler des alliés parmi plus de douze personnages emblématiques comme Shane Walsh, Michonne Grimes, Carol Peletier ou Daryl Dixon, et combattre l’apocalypse des marcheurs dans les lieux emblématiques de The Walking Dead, comme Atlanta, la ferme de la famille Greene, la prison et Woodbury :

Pendant des moments cruciaux où les choix sont déterminants, vous façonnerez à jamais le destin de votre équipe de personnages de la série télévisée The Walking Dead. Sauvez le méchant, tuez le héros… et vivez avec les conséquences.

The Walking Dead : Destinies sortira le 14 novembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam.