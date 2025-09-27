The Tudors : quand Henry Cavill régnait à la cour d’Henri VIII

La série historique a offert à l’acteur britannique Henry Cavill son premier grand rôle, entre libertés scénaristiques et ascension vers Hollywood.

Une autre facette de Henry Cavill : le Duc de Suffolk

Si l’on associe instinctivement le nom de Henry Cavill à des personnages comme Superman, qu’il incarna sous la direction de Zack Snyder, ou encore à Geralt de Riv dans la série à succès The Witcher sur Netflix, il serait dommage d’oublier son passage marquant dans la série historique The Tudors. Diffusée entre 2007 et 2010 sur Showtime, cette fresque met en lumière le destin tumultueux du roi d’Angleterre, mais offre aussi une place singulière au personnage incarné par Henry Cavill : Charles Brandon, premier duc de Suffolk et ami intime d’Henri VIII.

L’homme derrière le roi

Au fil des quatre saisons, la figure du loyal Brandon gagne en importance. Pourtant, les scénaristes ont pris bien des libertés avec l’histoire réelle. En particulier, la série présente Charles Brandon comme l’époux de la sœur du roi, rebaptisée Margaret Tudor (interprétée par Gabrielle Anwar) alors que, historiquement, il avait épousé Mary Tudor. Ce choix scénaristique résume bien la méthode de The Tudors : piocher librement dans les faits pour mieux servir l’intrigue.

Tout au long du récit, Charles Brandon joue un rôle clé auprès d’Henri VIII — campé par Jonathan Rhys-Meyers, loin physiquement du souverain corpulent et vieillissant que décrivent les chroniques — mais ses propres déboires conjugaux occupent également le devant de la scène. Marié puis veuf rapidement (Margaret meurt de tuberculose dans la première saison), il remarie sa pupille Catherine Willoughby tout en multipliant les infidélités. À sa mort à la fin de la série, il laisse derrière lui une épouse endeuillée et une maîtresse française.

L’envol vers Hollywood

Le succès de The Tudors a ouvert à Henry Cavill les portes du cinéma mondial. Dès 2011, on le retrouve dans Immortals, puis il explose aux yeux du public grâce à son interprétation musclée de Superman dans Man of Steel — un rôle qu’il reprendra à plusieurs reprises dans l’univers DC. Parallèlement, il marque aussi les esprits dans des productions telles que Mission: Impossible – Fallout, The Man from U.N.C.L.E. ou encore avec son incarnation élégante de Sherlock Holmes dans deux volets d’Enola Holmes sur Netflix.

Pour ceux qui souhaiteraient retrouver ce visage moins connu du comédien britannique, The Tudors reste disponible sur Paramount+ with Showtime. Un détour fascinant par une période clé de l’Histoire revisitée… non sans quelques arrangements scénaristiques.

Ces libertés historiques qui font débat

On notera parmi les principales réinventions proposées par la série :

Le mariage fictif avec Margaret au lieu de Mary Tudor .

. Une description romancée d’Henri VIII et de ses relations .

. Une implification des enjeux politiques au profit du romanesque.

Entre fidélité historique et licence dramatique, The Tudors privilégie clairement le spectacle — mais offre aussi un terrain idéal pour apprécier l’évolution fulgurante de Henry Cavill.