The Penguin : des éclaircissements sur la lettre écrite par Selina Kyle

Le sort de Sofia Falcone bascule dans la série The Penguin quand Selina Kyle rappelle leur lien de sang.

Tl;dr Dans The Penguin, Selina Kyle aka Catwoman tend la main à Sofia Falcone par une lettre, rompant son isolement.

Ce rapprochement suggère une alliance qui pourrait bouleverser l’équilibre des forces entre le Pingouin, Batman et Gotham.

L’avenir de cette intrigue dépend désormais des choix narratifs de Matt Reeves et de ses suites.

Un nouveau souffle dans l’univers impitoyable de Gotham

Le rideau est tombé sur la série dérivée The Penguin, mais une surprise de taille s’est invitée au tout dernier épisode. Alors que Oswald Cobblepot, alias le Pingouin incarné par Colin Farrell, pense avoir éliminé ses rivaux, la série offre un tournant inattendu : une lettre venue de nulle part. Cette missive, adressée à une Sofia Falcone brisée et isolée dans sa cellule d’Arkham, provient de nul autre que sa demi-sœur : Selina Kyle, plus connue sous le nom de Catwoman. Le message est clair : « tu n’es pas seule, il reste encore de la famille prête à te soutenir ». Un geste qui, selon certains, pourrait bouleverser les futurs rapports de force à Gotham.

Une lueur d’espoir pour Sofia Falcone après la tourmente

La showrunneuse Lauren LeFranc, interrogée par The Hollywood Reporter, ne cache pas sa volonté d’apporter un brin d’humanité dans cet univers sombre. Pour elle, Sofia méritait « un semblant d’espoir », même au fond du gouffre. Après avoir tout perdu – jusqu’à sa liberté – Sofia hérite ainsi d’une ouverture inattendue grâce à cette main tendue par Selina. D’autant que les spectateurs attentifs savaient déjà que les deux femmes partageaient un lien familial via le tristement célèbre Carmine Falcone.

L’alliance des sœurs Falcone : rêve ou réalité ?

Ce clin d’œil scénaristique a immédiatement suscité l’enthousiasme de Cristin Milioti, l’interprète bouleversante de Sofia Falcone. Pour elle, rejouer ce personnage serait « un rêve absolu ». Mieux encore, elle imagine volontiers un duo explosif avec Selina Kyle :

Détruire l’ordre établi de Gotham avec panache .

. Bousculer les ambitions du Pingouin .

. Perturber l’équilibre du Chevalier Noir.

Toutefois, rien n’indique pour le moment que les sœurs reviendront prochainement dans l’univers cinématographique ou télévisuel du Chevalier Noir.

L’équilibre fragile de l’univers de Matt Reeves

En filigrane, une question demeure : si cette alliance venait à se concrétiser, quel impact cela aurait-il sur la galerie des personnages imaginés par Matt Reeves ? Tandis que le public attend fébrilement la suite des aventures du Dark Knight, l’idée d’une coalition entre Sofia et Catwoman titille déjà les fans. Une chose est sûre : Gotham n’a sans doute pas fini d’être secouée par ces alliances inattendues et ce subtil espoir insufflé dans un monde sans pitié.