The Notebook : la série télévisée n’est plus dans les plans

The Notebook : du grand écran à la petite scène

L’un des drames romantiques les plus emblématiques de l’histoire du cinéma, The Notebook, a connu un destin différent de celui qu’on avait prévu pour lui. Cette histoire d’amour passionnée entre Noah Calhoun et Allie Hamilton, racontée par un vieil homme à une femme atteinte de démence, a marqué les esprits et lancé les carrières de Ryan Gosling et Rachel McAdams.

The Notebook en série : abandonnée

En 2015, la nouvelle a fait l’effet d’une bombe : une série basée sur The Notebook était en développement. L’intrigue devait se concentrer sur la relation entre Noah et Allie après la Seconde Guerre mondiale et leur nouvelle vie ensemble. Cependant, depuis l’annonce initiale, peu d’informations ont filtré sur l’avancement du projet. En 2021, le président de The CW, Mark Pedowitz, a déclaré qu’ils n’avaient pas pu recruter plus de scénaristes, ce qui a mis The Notebook en pause, au profit du renouvellement d’autres projets. Aujourd’hui, il semble peu probable que la série voie le jour.

Un nouvel espoir avec Broadway

Heureusement, l’histoire ne s’arrête pas là. En 2019, il a été annoncé que The Notebook serait adapté en comédie musicale. Malgré plusieurs retards dus à la pandémie de COVID-19, la comédie musicale a fait ses débuts au Chicago Shakespeare Theatre en 2022, pour une réception chaleureuse. Elle sera jouée à Broadway à partir du 14 mars 2024. Même si l’adaptation en série télévisée n’a pas eu lieu, cette nouvelle version du célèbre roman de Nicholas Sparks promet d’apporter une nouvelle vision de l’une des romances les plus iconiques jamais réalisées.