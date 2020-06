The Last of Us 2 : lieux, factions, menaces… le monde de l’exclusivité PS4 est hostile

Naughty Dog détaille l'univers dangereux et dévasté de The Last of Us 2.

Avant la publication des tests de The Last of Us 2 le 12 juin prochain et son lancement sur PS4 le 17 juin prochain, les développeurs de Naughty Dog s’attardent sur la dangerosité de son monde pour l’ultime Inside The Last of Us 2.

Neil Druckmann, directeur créatif : “ Le monde de TLOU2 est dangereux. En-dehors des zones protégées, la mort peut frapper à tout instant. Au premier pas dehors, le danger est là. Et tout au long de l’histoire et de son aventure, à chaque pas supplémentaire, Ellie se met de plus en plus en danger pour obtenir vengeance (…) Seattle est un endroit très différent de Jackson. La ville ressemble davantage à une zone de guerre. Ce qui est intéressant dans la région de Seattle, c’est l’abondance de pluie, de végétation et de vie sauvage. C’est un endroit très luxuriant où il serait judicieux de s’installer, ne serait-ce que pour la quantité de fruits et de gibier. Et c’est justement à cause de cette profusion de ressources que plusieurs factions s’affrontent pour prendre le contrôle de la zone. Parmi ces factions de Seattle, on trouve le Front de libération de Washington. Quand l’épidémie s’est déclarée, l’armée a réagi avec force et créé d’immenses zones de quarantaine. Son objectif était de protéger la population qui avait survécu aux premières horreurs. Suite à cela, des groupes de résistance sont apparus. Le premier jeu s’est surtout concentré sur les Lucioles. Là, on découvre qu’un autre groupe, le Front de libération de Washington, a réussi à vaincre l’armée et à récupérer une grande partie de son matériel. Ce WLF est une faction très militarisée (…) Dans le jeu, presque tous les groupes de survivants sont forcément dangereux. Ils n’auraient pas survécu si ce n’était pas le cas. Et les deux factions qu’on rencontre sont extrêmement dangereuses. Grâce à son équipement militaire et ses effectifs, le WLF réussit à tenir la zone. Les Séraphites, ou SCARS, sont plus discrets, plus furtifs et exploitent davantage la végétation luxuriante. Leur mode d’action se rapproche de la guérilla. Ce sont des ennemis différents, car ils possèdent leur propre langage. Les SCARS sifflent entre eux pour communiquer (…) Les infectés sont toujours une menace. On a repris les types d’infectés du premier jeu et on s’est demandé comment ils auraient pu évoluer. On pourra rencontrer des groupes de coureurs, voire des hordes entières de coureurs, et il faudra parfois s’enfuir, car on peut se faire submerger. Ce mal évolue en permanence. On découvre de nouveaux types d’infectés, des classes totalement inédites. Quand vous êtes à proximité, les puants libèrent des sortes d’émanations acides et explosives (…) En fonçant tête la première sans réfléchir, on peut très vite se faire submerger. “

“ Halley Gross, directrice de la narration : “ On a voulu que la menace soit omniprésente, que chaque choix soit un dilemme. Cela se reflète non seulement dans le système de jeu, mais aussi dans les niveaux. On a ainsi imaginé des expériences périlleuses, qu’il s’agisse d’une météo hostile, de rivières à traverser, de falaises escarpées ou de neige glissante. On a aussi joué sur le sens du danger du joueur. Se sent-on en sécurité ? Peut-on voir une menace arriver ? A-t-on assez de munitions ? Peut-on s’arrêter pour se soigner ? On ne peut jamais souffler. L’expérience du joueur doit faire écho à celle d’Ellie, qui enchaîne les épreuves sans le moindre répit (…) Par ailleurs, on a la faction des Séraphites. Ce groupe religieux s’est créé autour de l’idée que l’épidémie qui a frappé l’humanité est un châtiment divin. Leur objectif est d’instaurer un monde meilleur que celui d’avant l’épidémie (…) Les chiens représentent une nouvelle menace pour Ellie. On espère qu’ils créeront de nouveaux dilemmes pour le joueur. On a vu en eux l’occasion de remettre en question la façon dont on envisage le combat et de compliquer les choix. Leurs maîtres les appellent par leur nom. On veut que chaque combat soit difficile (…) Nos personnages ressentent ce doute et cette tension chaque jour, sans le moindre répit, en affrontant ce monde pour protégrer leurs proches. Cette menace pèse constamment sur eux. “

“ John Sweeney, directeur artistique : “Pour Jackson, on a voulu donner l’impression d’une communauté très soudée, tournée vers la famille et un mode de vie durable. Une turbine hydraulique alimente la ville en énergie. Il y a donc de l’électricité à Jackson, ce qui peut paraître étonnant dans un tel monde. Mais du temps s’est écoulé et on veut montrer que certaines personnes ont la volonté de reconstruire une vie qui ne soit pas basée sur le meurtre et la récupération pure et simple. On y entend le rire des enfants et on voit les gens aller au restaurant. C’est une ville très tranquille. Sans oublier le danger à l’extérieur, ces gens ont réussi à préserver l’innocence de leur communauté.“

Kurt Margenau, coréalisateur : “ A tous points de vue, je dirais que le monde de TLOU2 est plus vaste que celui du premier opus. Il est plus étendu et offre plus d’espaces à explorer et de possibilités de rencontrer d’autres personnages (…) Comme vous, les SCARS combattent à l’arc et vous devrez parfois extraire vous-même leurs flèches Ils ont aussi d’énormes masses et des armes de corps à corps. Les WLF, eux, ont des chiens capables de vous flairer et de vous attaquer. “

“ Anthony Newman, coréalisateur : “A bien des égards, Jackson représente tout ce que nos personnages ont à perdre. C’est un lieu de quiétude et de confort relatif, où l’on peut tomber amoureux, où les enfants peuvent jouer en toute sécurité. Quand on s’est attelés à la conception de Jackson, on avait pour but de montrer un maximum de ces aspects. Ce qui rend le monde de TLOU2 aussi spécial, c’est qu’il montre à quel point toutes ces choses qu’on considère comme acquises sont précieuses (…) Si vous êtes dans un couloir, vous devrez choisir entre les franchir, quitte à subir des dégâts ou repartir. Vous devrez décider très rapidement comment gérer la menace qui se trouve derrière vous ou, peut-être, devant vous. Là encore, l’enjeu est de combattre les infectés avec intelligence. Il faut déceler les indices sonores propres à chaque classe d’infectés.“

Inside The Last of Us 2 – Inside the World

Une publicité en images de synthèse pour The Last of Us 2

A noter que le couteau d’Ellie dans la publicité européenne est remplacé par un pistolet dans la publicité américaine.