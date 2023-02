The Last Kingdom : Seven Kings Must Die, la fin de la saga au cinéma

Seven Kings Must Die poursuit l'histoire de The Last Kingdom dont la cinquième et dernière saison a été diffusée l'année dernière sur la plateforme de streaming Netflix.

L’acteur allemand Alexander Dreymon va de nouveau incarner Uhtred de Bebbanburg dans le film The Last Kingdom : Seven Kings Must Die. Celui-ci doit traverser un royaume fracturé en compagnie de plusieurs personnages appréciés de la série télévisée, alors qu’ils se battent aux côtés, et contre, de nouveaux alliés et ennemis. Après la mort du roi Edward, une bataille pour la couronne s’engage, les héritiers rivaux et les envahisseurs se disputant le pouvoir. Et quand une alliance vient chercher l’aide d’Uhtred dans leurs plans, Uhtred doit faire un choix entre ceux qu’il aime le plus et le rêve de former une Angleterre unie.

Impliqué dans la production, Alexander Dreymon a déclaré :

Ce fut un tel honneur de participer à la narration de cette histoire pendant toutes ces années. En tant qu’acteur, j’ai été tellement stimulé et gratifié par le privilège d’incarner Uhtred. Après le tournage de Seven Kings Must Die, raccrocher l’épée d’Uhtred m’a semblé, ironiquement, lourd, même si je sais que notre histoire a atteint sa conclusion. En tant que producteur de la série, je ne pourrais pas être plus fier des centaines de personnes qui ont passé des milliers d’heures à réaliser le meilleur produit possible. Quant à nos fidèles fans… que puis-je dire ? C’est grâce à vous que nous sommes arrivés à ce point et que nous pouvons mener notre saga à son terme. Ceci, comme cela a toujours été le cas, est pour vous.

Une sortie au cinéma pour The Last Kingdom : Seven Kings Must Die

Prévu pour une sortie en salles le 14 avril prochain, The Last Kingdom : Seven Kings Must Die est écrit par Martha Hillier et produit par Nigel Marchant, Gareth Neame et Mat Chaplin. Ed Bazalgette est le réalisateur. Alexander Dreymon et Martha Hillier sont les producteurs exécutifs. Le film est supervisé par Carnival Films, qui fait partie d’Universal International Studios, et distribué dans le monde entier par NBCUniversal International Distribution.