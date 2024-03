The First Omen, la préquelle d’un classique de l’horreur

Phantom Four Films et 20th Century Studios dévoilent la bande-annonce de The First Omen.

Tl;dr Sixième film de la franchise The Omen, The First Omen se montre avec une bande-annonce.

The First Omen est une préquelle réalisée par Arkasha Stevenson.

Le film explore les thèmes de la religion, des démons et de l’Antéchrist.

The First Omen sortira le 5 avril 2024.

Un nouveau regard angoissant sur The First Omen

La bande-annonce de The First Omen, le prochain film d’horreur très attendu, a été révélée. Cette nouvelle vision terrifiante nous donne un aperçu du préquel de la série The Omen.

Une intrigue aussi mystérieuse qu’effrayante

The First Omen raconte l’histoire d’une Américaine envoyée à Rome pour servir l’église, mais qui découvre une conspiration effrayante qui la fait douter de sa foi. Le film est dirigé par la réalisatrice Arkasha Stevenson et met en vedette une distribution de premier plan composée de Bill Nighy, Charles Dance, Ralph Ineson, Sonia Braga et Nell Tiger Free.

Un aperçu de ce qui nous attend

La bande-annonce commence par un accouchement qui semble horrifiant, puis passe à une discussion sur une fille perturbée du nom de Carlita, qui sème le chaos dans son église italienne. On peut s’attendre à des monstres et des démons dans The First Omen, malgré le fait que certains membres du couvent veulent croire que “ce n’est pas réel“.

The First Omen fait partie d’une série de films qui a commencé avec The Omen en 1976. 40 ans plus tard, The Omen a été refait en 2006. Entre temps, trois suites ont été réalisées, toutes traitant des thèmes des démons et de l’Antéchrist.

Une sortie très attendue

The First Omen sortira le 5 avril 2024 au cinéma. La préquelle semble s’appuyer encore plus sur les thèmes religieux que certaines des précédentes versions du film.