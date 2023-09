The Elder Scrolls: Castles est le Fallout Shelter des fans de Skyrim. Un lancement en catimini, un raté par le studio ?

La frontière entre les jeux vidéo pour consoles et PC et ceux pour mobile est de plus en plus ténue. Les licences d’un monde arrivent sur l’autre, et vice-versa, pour le plus grand bonheur des fans et des éditeurs et développeurs, évidemment. Comme ce fut le cas pour les fans de Fallout avec Fallout Shelter, les amoureux de la licence The Elder Scrolls pourront (re)plonger avec The Elder Scrolls: Castles depuis leur appareil mobile.

Bethesda a lancé dans le plus grand silence, de manière tout à fait intentionnelle ou non, un nouveau jeu mobile, et ce, dans un univers très familier. The Elder Scrolls: Castles est un jeu de gestion qui rappellera très facilement Fallout Shelter. Le titre, repéré pour la première fois par l’utilisateur de Reddit u/tracteurman, est disponible dès à présent pour Android, mais pas encore pour iOS.

The Elder Scrolls: Castles demande aux joueurs de contrôler un château, et toute votre dynastie. “Supervisez vos sujets au fil des années, des familles qui s’agrandissent et des nouveaux souverains qui montent sur le trône”, peut-on lire dans la description proposée par le Play Store. Celle-ci indique par ailleurs qu’une journée dans la vraie vie correspond à une année dans le monde virtuel.

Tout le gameplay propose des mécaniques familières dans les simulations de gestion : personnaliser le château, ajouter et étendre les pièces, décorer, placer des monuments et assigner des travailleurs à des postes. De plus, vous pouvez créer des héros pour réaliser des “quêtes épiques” et vous battre contre les ennemis emblématiques de Elder Scrolls.

Sur la fiche du Play Store, dans la section “Nouveautés”, on peut lire “Bienvenue en accès anticipé !”, ce qui suggère, à tout le moins, que le jeu pourrait avoir été pensé pour une bêta fermée. Cependant, à l’heure d’écrire ces lignes, il est téléchargeable et jouable par quiconque dispose d’un compte Play Store. Nos confrères de Engadget ont contacté Bethesda pour savoir si cette publication silencieuse était intentionnelle ou non, nous mettrons à jour cet article si le studio répond.

The Elder Scrolls: Castles est gratuit sur le Google Play Store. Il est classé PEGI 12 pour violence modérée et sous-entendu à caractère sexuel.