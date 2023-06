The Division Resurgence : les tests continuent, mais le développement progresse

Ubisoft annonce de nouveaux tests régionaux pour The Division Resurgence.

Jusqu’au 24 juillet prochain, les joueurs de certains pays peuvent s’inscrire à un Regional Test de The Division Resurgence qui propose un contenu inédit par rapport aux phases de test précédentes, notamment davantage de missions principales, d’activités et une nouvelle spécialisation d’agent. Du 8 août au 19 septembre prochain, seuls ceux habitant en Australie, au Chili, au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas, en Norvège, aux Philippines, en Espagne et en Suède pourront essayer le nouveau jeu mobile free-to-play de tir RPG à la troisième personne de l’éditeur français Ubisoft.

Une bande-annonce en CGI pour The Division Resurgence

The Division Resurgence apporte la fameuse expérience HD sur mobile et plonge les joueurs dans une toute nouvelle aventure MMO. En plus de proposer une campagne indépendante de The Division et The Division 2, ainsi qu’une nouvelle perspective sur les événements clés de l’histoire, ce nouvel opus offre pléthore de nouveaux contenus à portée de main comme un nouveau scénario, de nouveaux modes de jeu (PVP et PVE), de nouvelles spécialisations et de nouvelles factions ennemies. En solo ou en coop, en PVP ou PVE, les joueurs pourront parcourir librement l’impressionnant monde ouvert de New York, choisir les tactiques de jeu adaptées et saisir toutes les opportunités de combattre le chaos après qu’une épidémie ait provoqué l’effondrement du gouvernement américain.

The Division Resurgence sortira cet automne sur iOS et Android.