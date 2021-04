The Day Before : une démo de gameplay avec des zombies, du shoot et du loot

Le MMO de survie en monde-ouvert se laisse découvrir dans une longue vidéo.

Prévu pour le second trimestre de l’année sur PC via Steam, The Day Before se déroule dans une Amérique meurtrière ravagée par une pandémie. Le pays grouille désormais d’infectés sanguinaires et de survivants farouches qui s’entretuent pour s’emparer de vivres, d’armes et de voitures. Dans la peau d’un survivant qui se réveille seul dans un monde dévasté, les joueurs vont devoir partir chercher des réponses pour se rappeler d’un passé oublié, mais également trouver des ressources pour survivre.

13 minutes de gameplay pour The Day Before

La séquence diffusée en exclusivité sur IGN débute par une émission de radio déplorant les opportunités perdues du monde pré-apocalyptique avec des coups de feu et des grognements en arrière-plan avant que nous suivions deux joueurs dans des véhicules se déplaçant difficilement dans des chemins boueux qui finissent par enquêter sur une station-service où ils sont amenés à se défendre face à des zombies avant de pilier du matériel. Ensuite, il y a encore un peu de conduite vers une ferme isolée. Les choses se corsent lorsqu’un joueur tente sans succès de deviner le code d’alarme d’une maison et que la sirène retentit, attirant l’attention d’autres zombies, suivis de ce qui semble être des joueurs ennemis qui arrivent dans une voiture de police et un véhicule militaire. Les deux joueurs s’échappent alors dans une sorte de bunker de fortune.