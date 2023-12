The Creator en streaming : Hulu fait l’acquisition des droits

Hulu se prépare à diffuser l'épopée de science-fiction The Creator pendant les fêtes.

Tl;dr The Creator sera diffusé sur Hulu à partir du 20 décembre prochain.

The Creator présente un futur conflit entre humains et IA.

Malgré des critiques positives, The Creator a sous-performé en salle.

La diffusion de The Creator en streaming pourrait dynamiser son succès.

Diffusion en streaming du film de science-fiction “The Creator”

Réalisée par Gareth Edwards, connu pour “Rogue One”, cette épopée se déroule dans un futur où les humains sont en guerre avec l’intelligence artificielle. Le film suit un ancien agent des forces spéciales recruté pour détruire une arme puissante capable de mettre fin au monde. Cet agent découvre que cette arme est en réalité un enfant androïde. The Creator, avec à son casting John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe, Sturgill Simpson et Allison Janney, sera disponible sur la plateforme de streaming Hulu juste à temps pour les fêtes de fin d’année.

Un accueil critique positif, mais un échec commercial

Malgré des critiques élogieuses, The Creator a déçu au box-office américain. Avec des recettes estimées à seulement 14 millions de dollars aux États-Unis et 18 millions à l’international, le film n’a rapporté qu’une fraction de son budget initial de 80 millions de dollars. Sa sortie en salles le 29 septembre dernier a été impactée par la grève de la SAG-AFTRA, empêchant les acteurs de promouvoir le film. De plus, l’absence de lien avec une propriété intellectuelle existante a contribué à sa faible performance commerciale.

Un espoir de succès sur les plateformes de streaming

Cependant, The Creator a connu une meilleure performance à l’international, avec des recettes de 63 millions de dollars. Au total, le film a rapporté 104 millions de dollars, ce qui a permis de couvrir son budget, mais ne suffit pas à le qualifier de succès commercial. Cependant, son succès sur les plateformes de vidéo à la demande, où il s’est classé numéro 1 sur iTunes et Vudu lors de sa première semaine de sortie, offre un nouvel espoir. Sa diffusion sur Hulu pendant les vacances pourrait lui permettre de poursuivre cette tendance positive.