The Big Bang Theory : Kaley Cuoco souhaitait une autre fin pour Penny

Kaley Cuoco, star de la série "The Big Bang Theory", aurait souhaité une fin différente pour son personnage, Penny.

Tl;dr Kaley Cuoco n’apprécie pas l’évolution de son personnage Penny dans « The Big Bang Theory ».

L’équipe créative défend leur décision concernant la grossesse de Penny.

La grossesse de Penny est considérée comme une trahison du personnage par certains.

Une fin controversée pour le personnage de Penny dans « The Big Bang Theory »

La fin de la série phénomène « The Big Bang Theory » a laissé quelques spectateurs sur leur faim, particulièrement en ce qui concerne le personnage de Penny, interprétée par Kaley Cuoco. En effet, alors que Penny s’est toujours montrée réticente à l’idée de devenir mère, les scénaristes ont décidé de lui faire vivre une grossesse inattendue dans la dernière saison.

Des choix scénaristiques qui divisent

Cuoco a exprimé son désaccord avec ce choix lors d’une interview donnée à Jessica Radloff pour son livre « The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series » en 2022. Elle a expliqué qu’elle aurait préféré que Penny reste sans enfant, car cela aurait envoyé un message fort aux femmes qui font le choix de ne pas avoir d’enfants.

De son côté, Steve Holland, producteur exécutif de la série, a admis qu’il aurait aimé que la grossesse de Penny soit plus subtilement introduite. Il a reconnu que cette décision scénaristique a pu décevoir certains fans qui auraient préféré voir Penny faire le choix de rester sans enfants.

Une fin malgré tout satisfaisante pour l’actrice

Malgré ses réserves initiales, Cuoco a finalement accepté l’évolution de son personnage. Elle a déclaré que le fait que la série se termine par une scène de repas en famille, rappelant le début de la série, était un « parfait point final », et qu’elle n’aurait pas souhaité une autre fin pour son personnage.

En définitive, bien que la grossesse de Penny ait pu être perçue par certains comme une trahison du personnage, il semblerait que cette conclusion ait finalement trouvé sa place dans le cœur de l’actrice qui l’a incarnée pendant 12 saisons.