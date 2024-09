Based on a True Story : un nouveau départ pour Kaley Cuoco dans le monde des séries après The Big Bang Theory

Diffusée sur Peacock, la série comique-thriller Based on a True Story suit une femme au foyer, un plombier et une star de podcast qui, après une rencontre fortuite, se retrouvent plongés dans une affaire criminelle. Leur collaboration improbable les entraîne dans une série d’événements absurdes et hilarants, transformant une situation périlleuse en une opportunité médiatique.

Une nouvelle aventure après The Big Bang Theory

L’actrice américaine Kaley Cuoco, bien connue pour son rôle de Penny dans la populaire série The Big Bang Theory, semble avoir trouvé un nouveau défi à la hauteur de son talent. Après une carrière de plus de 30 ans, parsemée de rôles divers et variés, elle a trouvé une nouvelle opportunité de briller dans une série de mystère.

Based on a True Story fait briller Kaley Cuoco

La série télévisée Based on a True Story, créée par Craig Rosenberg, met en scène Cuoco dans le rôle d’Ava, une agent immobilier enceinte obsédée par les faits divers criminels. Malgré des thèmes et des développements narratifs très différents de ceux de The Big Bang Theory, il est difficile de ne pas voir en Based on a True Story le successeur potentiel de la série culte. En effet, la première saison a reçu des critiques favorables de la part des téléspectateurs et des critiques, et la série a déjà été renouvelée pour une seconde saison.

Une actrice polyvalente

Avant Based on a True Story, Cuoco a joué dans la série sombre et comique The Flight Attendant. Malgré une réception critique positive, la série a été annulée après la deuxième saison. Cependant, l’actrice avait déjà prévu la fin de la série, déclarant que la troisième saison ne devrait se produire que si elle promettait d’être meilleure que les deux premières.

Un avenir prometteur pour Based on a True Story

Based on a True Story a encore beaucoup à offrir. Les nombreux fils narratifs non résolus à la fin de la première saison laissent présager d’une suite haletante. La série a le potentiel de maintenir l’engagement du public sur le long terme et de s’affirmer comme une référence dans le genre de la comédie thriller.