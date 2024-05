Première découverte pour BeGeek d’un robot tondeuse ! On a surtout connu des robots aspirateurs et il est vrai que la problématique de la détection et de la configuration d’un robot pour son jardin nous semblait déjà réglée depuis longtemps. En fait non ! Les robots les moins chers utilisent un fil périmétrique pour délimiter la zone à tondre tandis que les modèles très onéreux (3 à 4k €) utilisent le GPS et n’étaient pas forcément au point. Cela change aujourd’hui avec Segway Navimow qui vient bousculer le marché en proposant de la technologie de pointe couplée avec de l’intelligence artificielle.

Voici la fiche technique du Navimow i105 :

Dimension : 545 × 385 × 285 mm

Poids : 10.9 kg

Zone de tonte recommandée : 500 m²

Zone maximale de cartographie : 600 m²

Hauteur de coupe : 20 – 60 mm

Largeur de coupe : 18 cm

Batterie : 2.55 Ah (60 min d’autonomie en fonctionnement) et Temps de charge 90 min

Bruit : 58 dB

Niveau de protection : IP66

Connectivité : Bluetooth, Wi-Fi, 4G (en option)

Dans le packaging, on va retrouver le robot, l’antenne GNSS avec son mât, la base, et 2 rallonges de 10m pour les câbles ainsi que des piquets et des vis pour fixer la base au sol et des lames en plus. En plus du classique, Segway nous a fait parvenir le Navimow Access+ qui permet au robot tondeuse de bénéficier de la 4G, mais on reviendra dessus plus tard.

Sur le dessus du i105, on va retrouver un écran et un bouton d’arrêt d’urgence. L’écran indique le niveau de la batterie et de la coupe qui se paramètre en tournant le bouton rotatif juste à côté. Une LED sur la station et sur le robot permettent de savoir si l’appareil est bien connecté au réseau et si le positionnement GNSS est bon.