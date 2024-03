Segway Navimow lance 2 nouveaux robots tondeuses

Un peu en retard par rapport aux robots aspirateurs, Navimow lance sa nouvelle série i avec 2 références qui vont bousculer le marché !

Segway Navimow lance sa série i en Europe, avec un premier modèle démarrant à 999 euros. A bord de ces nouvelles tondeuses connectées, on retrouve l’intégration de la technologie GPS ainsi qu’une cartographie assisté par l’intelligence artificielle, fini les câbles pour délimiter les zones à tondre.

Généralement, les robots tondeuses nécessitent une installation dans votre jardin pour être efficace comme des câbles ou des balises. Dans le cas des robots qui n’utilisent pas ces technologies, le ticket d’entrée est tout de suite très élevé ! Ici, Segway Navimow casse les prix par 2 tout en restant fiable et robuste sur la durée. Tout peut être configuré virtuellement via l’application Navimow, les utilisateurs pouvant marquer des limites virtuelles, identifier les endroits interdits et tracer des zones sûres pour relier plusieurs zones en quelques clics, ce qui leur permet d’organiser le parcours de la tonte et être opérationnels en quelques minutes. L’IA va permettre de rendre plus accessible la fastidieuse configuration.

Pour garantir un haut niveau de fiabilité, Segway a développé son propre système de positionnement en temps réel (vision + RTK), qui associe un processeur RTK personnalisé à un système de vision activé par une caméra avec un champ de vision de 140°. Ce qui étonne également avec ce robot, c’est son côté silencieux ! En effet, le bruit relevé est à 58 dB, ce qui fait qu’on peut profiter du jardin malgré son activité ou même le faire passer la nuit.

George Ren, PDG de Segway Navimow BU, a déclaré : « Avec la Navimow i Series, nous voulions créer un robot tondeuse qui s’adresse à tout le monde, des utilisateurs qui n’ont aucune expérience des robots tondeuses ou même des tondeuses traditionnelles, aux aficionados du jardinage à la main verte. Nous pensons que le dernier-né de nos robots tondeuses est d’une grande facilité d’utilisation, avec une myriade de fonctions intelligentes, offrant ainsi une expérience produit facile à utiliser et un prix compétitif qui rend la série i plus accessible que presque toutes les autres tondeuses robotisées sur le marché. »

La série i de Navimow est disponible à l’achat dès maintenant. Avec deux modèles différents, le i105 proposé à 999 euros, tandis que le i108 est à 1299 euros. La différence entre les 2 modèles se joue sur la batterie qui permet 80 ou 120 minutes de tonte. A côté de ça, on va retrouver des accessoires dont un module 4G pour les jardins immenses et qui permet aussi d’activer la fonction anti-vol.