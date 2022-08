Maintenant qu’on a fait le tour du propriétaire, passons à la pratique ! La prise en main est excellente et meilleure que sur la Ultimate grâce à la matière agrippante qu’on retrouve sur la souris. Les doigts trouvent leur place et la configuration pour droitier permet de l’utiliser en palm ou claw. Elle glisse aussi beaucoup mieux malgré son poids plus élevé, ce qui la rend encore plus redoutable.

Ses 11 boutons programmables lui permettent de s’adapter à différents types de jeu. Le bouton sniper qui était une option avant, est maintenant là pour rester et permet d’augmenter votre précision en pleine action. De plus, la mémoire dans la souris permet de stocker 5 profils et un bouton permet de changer à la volée.

Concernant l’autonomie, elle est annoncée à 90 heures (à 1000 Hz) et 100 heures en Bluetooth, après ça dépend du RGB et d’autres paramètres, mais en soit la recharge étant simple, il suffit d’y penser chaque soir et hop. Dans nos tests, on n’a pas spécialement réussi à la fatiguer pour que cela soit un problème en jeu.

Pour ma part, elle est la meilleure souris du constructeur. Sa précision et ses capacités en font une souris aussi efficace en jeu qu’en bureautique.