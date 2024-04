Le Lenso Solar démarre en 30 secondes environ et propose une interface assez particulière… On est sur du Android, mais vraiment customisé ! On va retrouver de la pub sur chaque catégorie avec des listes de curations. D’ailleurs, pas de compte Google à rajouter, on va retrouver un store alternatif avec des applications classiques (YouTube, Spotify, Netflix, Disney+, Amazon Prime etc). Je ne suis pas fan des propositions qui sont peu adaptés au marché français comme ici avec le Daily Show américain.

Côté paramètres, on va pouvoir se connecter en WiFi ou Bluetooth ainsi que modifier la projection. Par contre, on va repéré rapidement des traductions un peu bancales et surtout les menus intéressants sont bien cachés.