Sur le segment des vidéoprojecteurs, nous avions pu tester le Formovie P1 qui se destine plutôt sur une usage bureautique. Ici, le DICE est prêt à nous suivre en vacances ! Il propose de la Full HD en natif et surtout une correction du trapèze et de la mise au point automatique grâce à une caméra placé à côté de la lentille. Le vidéoprojecteur utilise la technologie DLP et propose du Dolby Audio, et les enceintes font 10 W.

Avec une taille de 15.5 × 12.5 × 6.0 cm et un poids de 2,2 kg, le projecteur est facilement transportable grâce à une poignée en cuir, on regrette juste de ne pas avoir de cache pour la lentille. Sur le dessus, on retrouve un unique bouton pour allumer le projecteur (et une LED témoin de l’allumage). A l’arrière, on va retrouver un port HDMI, un port USB ainsi qu’un port jack 3.5mm et le port de recharge. Sous le dessous, un pas de vis pour trépied est prévu afin de l’installer un peu où vous voulez. Enfin, une télécommande est fournie avec et permet de faire des recherches vocales et se déplacer dans toute l’interface sous Android TV.

La batterie est de 16 000 mAh, ce qui nous a permis de regarder un film entièrement (sans WiFi et avec la luminosité adaptée) donc 3h grand maximum ! La luminosité est d’ailleurs de 700 ANSI lumens au max (équivalent à environ 4 000 lumens). Il est proposé à 650 euros.