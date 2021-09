Le micro HyperX QuadCast est plug-and-play et ne nécessite pas d’un logiciel (sauf pour la version RGB) pour fonctionner. Il est équipé d’un pied amortisseur contre les vibrations qui réduit les perturbations de la vie quotidienne et d’un filtre anti-pop pour atténuer les désagréables sons explosifs. Avec son témoin LED, il indique en permanence le statut du micro. Dans la boîte, on va retrouver un câble tressé de 3 mètres, ainsi qu’un adaptateur pour fixation compatible avec les filets de 3/8 et 5/8 pouces et peut être monté sur la majorité des pieds de micro du marché.

Tous les modèles de la gamme QuadCast possèdent la certification Discord et TeamSpeak. Vous pouvez également surveiller le retour du micro grâce à l’aide de la prise casque située à l’arrière du micro. Voici le reste des caractéristiques :

Fréquence d’échantillonnage/débit binaire: 48kHz/16-bit

Type de condensateur: trois condensateur de 14mm

Diagramme polaire: stéréo, omnidirectionnel, cardioïde, bidirectionnel

Réponse en fréquence: 20Hz–20kHz

Sensibilité: -36dB (1V/Pa à 1kHz)

Longueur du câble: 3m

Poids: Microphone : 254g / Pied amortisseur : 364g / Total avec cordon USB : 710g

A noter, qu’une version “QuadCast S” (reprenant la fiche technique du QuadCast) existe et propose le RGB + un port USB Type-C pour la connectique.