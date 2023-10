Le Mini PC A5 n’est pas en reste avec son processeur AMD Ryzen 7 5800H. Il dispose également de 32 Go de mémoire vive et un SSD Lexar de 512 Go NM620 PCIe Gen 3×4 NVMe. En termes de performances, il a été soumis à CrystalDiskMark, AA SSD et ATTO :

CrystalDiskMark Seq Lecture (Q8T1) : 3497.63 MB/s

CrystalDiskMark Seq Ecriture (Q8T1) : 3122.83 MB/s

AS SSD Seq Lecture : 2815.31 MB/s

AS SSD Seq Ecriture : 3060.75 MB/s

ATTO Seq Lecture (max) : 3260 MB/s

ATTO Seq Ecriture (max) : 2950 MB/s

Le SSD offre des vitesses de lecture/écriture assez solides. Alors que les SSD dépassent les 7 000 Mo/s de nos jours, à moins que vous ne jouiez ou que vous fassiez du graphisme ou du montage vidéo intensif, la vitesses du SSD Lexar est plus que adaptée à la plupart des utilisateurs. J’ai beaucoup utilisé le A5 pour mon travail quotidien pendant quelques jours et je n’ai eu aucun problème. Les graphiques intégrés fonctionnaient bien pour le traitement de documents, la navigation sur le Web, le streaming vidéo (Netflix en 4K HDR) et même la retouche photo de base à l’aide de Photoshop et Lightroom.

Je n’ai également eu aucun problème à faire fonctionner deux moniteurs 4K pendant les tests. De plus, lors du fonctionnement et de l’utilisation toute la journée, il n’a pas surchauffé ou été chaud au toucher.

Les composants internes sont faciles à accéder et vous pourrez ainsi rajouter de la RAM ou un disque. La configuration de base était suffisante dans mon cas, mais c’est bien d’avoir ce choix.

On retrouve aussi à titre d’exemple un benchmark sur le site du constructeur pour certains logiciels :

Même si le PC n’est pas prévu pour, certains jeux indé fonctionnent parfaitement sur la machine.