Test Drive Unlimited : Solar Crown se dévoile dans un premier trailer

La simulation automobile Test Drive Unlimited est officiellement de retour avec Solar Crown, un nouvel épisode développé par KT Racing (Kylotonn), studio derrière les WRC.

Si le développement d’un nouvel opus pour la licence Test Drive Unlimited avait été évoqué en mars dernier par Nacon, son officialisation a eu lieu lors de la présentation numérique Nacon Direct de l’éditeur français. Test Drive Unlimited : Solar Crown sera le prochain chapitre de la licence. Pas de date de sortie dans l’immédiat. Si une sortie sur PC via Steam est d’ores et déjà confirmée, les versions PS5 et Xbox Series X ne le sont pas dans l’immédiat.

Un trailer pour Test Drive Unlimited : Solar Crown

Alain Jarniou, creative director à KT Racing, présente le nouveau Test Drive Unlimited : “Cela fait des mois qu’on travaille sur un projet, je pense que c’est un projet qui est attendu par beaucoup depuis longtemps, donc on est fiers de pouvoir vous présenter ce nouvel opus de Test Drive Unlimited, à savoir Test Drive Unlimited Solar Crow. Peut-être que vous l’avez reconnu, la couronne solaire c’est le nom de la compétition qu’on avait dans le précédent Test Drive Unlimited. On a voulu reprendre ce nom, et le principe de ce championnat qui n’est pas un championnat fermé où on contraint un joueur à faire certaines choses. On veut proposer des activités diverses au joueur, lui laisser la liberté de faire ce qu’il veut pour progresser dans le jeu. Donc on a développé le nouveau concept Test Drive Unlimited en gardant bien sûr l’ADN du jeu, mais en faisant évoluer le gameplay et les modes de jeu pour qu’ils soient plus modernes, plus dans l’air du temps pour donner un maximum de plaisir aux joueurs modernes. Je connais bien la marque TDU puisque j’avais déjà participé au premier jeu ainsi qu’au deuxième et on avait envie de relancer cette belle licence qui aujourd’hui n’a pas vraiment son équivalent, qui est vraiment un jeu qui passionne les gens, un jeu de passionnés qui fait son retour aujourd’hui grâce au travail de KT Racing et de Nacon.”

Il livre également ses promesses pour ce nouveau jeu de course : “Pour cet opus de Test Drive Unlimited, on est venus apporter notre expérience KT Racing sur le moteur de conduite, donc le moteur de physique qui permet de diriger la voiture grâce à l’expérience qu’on a eu en particulier avec toute la série des WRC qui nous a permis de développer un moteur qui est capable de reproduire des conditions de conduite très diverses que ce soit, la terre, l’asphalte, etc… et ça c’était vraiment un ajout essentiel. Evidemment, quand je joue à TDU, j’ai envie d’acheter une Ferrari, une Lamborghini, une Bugatti, donc c’est un univers d’exception, qu’on retrouve au niveau des voitures qu’on peut acheter dans le jeu mais aussi au niveau avatar où il y a toute une partie customisation vêtements de luxe, accessoires de luxe. Dans le souci d’authenticité du jeu, de TDU, on a reproduit une île à l’échelle 1:1, c’est important pour le côté authentique et l’expérience. Moi j’aime visiter des lieux qui existent. Tout ce qu’on voit on peut y aller. Le but c’est vraiment que je vis ma vie d’amoureux des voitures avec la communauté de fans de voitures sans limite. Quand est-ce que sort Test Drive Unlimited Solar Crown ? Pour l’instant, je ne peux pas donner de date précise parce qu’on veut se laisser le temps de faire ce jeu au mieux, travailler la technologie, travailler l’expérience de jeu, écouter la communauté suite à l’annonce du jeu pour pouvoir faire le meilleur Test Drive Unlimited possible. L’équipe s’éclate sur ce jeu, moi je suis vraiment très fier de pouvoir proposer un nouvel opus de cette licence qui est vraiment merveilleuse.“