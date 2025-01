Telegram renforce la lutte contre les arnaques avec une vérification tierce

Pour protéger ses utilisateurs des arnaques et des faux comptes, Telegram introduit un système de vérification inédit, attribué par des entités tierces officielles.

Tl;dr Telegram introduit une vérification tierce permettant à des services officiels de certifier des comptes et discussions avec des icônes uniques.

Cette mesure vise à réduire les arnaques et la désinformation, tout en renforçant la transparence et la confiance sur l’application de messagerie open-source.

En parallèle, Telegram lance des fonctionnalités supplémentaires comme des filtres de recherche avancés et la conversion de cadeaux numériques en NFT.

Une nouvelle approche de la vérification

Telegram permet désormais aux services tiers officiels d’attribuer des icônes spécifiques aux comptes et discussions vérifiés. Contrairement à la vérification classique de Telegram, réservée aux figures publiques et organisations, ce système utilise des icônes uniques au lieu du traditionnel badge bleu. Ces icônes apparaissent à gauche du nom des comptes concernés. Les utilisateurs peuvent cliquer sur le profil pour voir quel service a effectué la vérification et pour quelle raison. Cette initiative vise à renforcer la confiance et à apporter plus de clarté aux interactions sur Telegram.

Des mesures pour contrer les arnaques

Telegram limite l’accès au statut de vérificateur tiers aux services disposant d’un bot officiel validé par la plateforme. Cette exigence réduit les risques de fraude et garantit que seules les entités fiables peuvent attribuer des icônes de vérification. Ce modèle s’inspire d’autres plateformes comme X, qui permet aux organisations vérifiées d’attribuer des badges d’affiliation à leurs comptes associés. Avec cette approche, Telegram espère minimiser les abus et éviter la propagation de fausses informations.

Un contexte de pression réglementaire

Cette mise à jour intervient après l’arrestation de Pavel Durov, PDG de Telegram, par les autorités françaises, en raison d’accusations liées à des activités illégales sur la plateforme. Depuis cet incident, Telegram a pris plusieurs mesures pour améliorer la modération, notamment la mise à jour de sa politique de confidentialité et la désactivation de certaines fonctionnalités détournées. Ces changements montrent une volonté de Telegram de répondre aux critiques tout en maintenant sa popularité auprès des utilisateurs.

Des fonctionnalités supplémentaires innovantes

En parallèle de la vérification tierce, Telegram a annoncé d’autres nouveautés. Les utilisateurs peuvent désormais utiliser des filtres de recherche avancés pour trouver plus facilement des discussions spécifiques. Une fonctionnalité permettant de scanner des QR codes via l’appareil photo intégré de l’application est également disponible. Enfin, Telegram innove en permettant de transformer des cadeaux numériques en NFT, ouvrant de nouvelles possibilités dans l’écosystème des actifs numériques. Ces ajouts témoignent de l’engagement de Telegram à offrir une expérience utilisateur enrichie et sécurisée.