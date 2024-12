Telegram atteint la rentabilité et dépasse le milliard de dollars de revenus

Sous la houlette de Pavel Durov, l'application de messagerie open-source Telegram a enregistré des performances financières remarquables.

Une croissance impressionnante des revenus

En 2024, Telegram a franchi le cap du milliard de dollars de revenus. Ce résultat spectaculaire est en grande partie attribuable à l’introduction en 2022 d’un service d’abonnement premium, qui compte aujourd’hui 12 millions d’utilisateurs payants. Grâce à cette diversification de ses sources de revenus, Telegram a su répondre aux défis du marché tout en offrant de nouvelles fonctionnalités à ses utilisateurs. Cette performance financière place la société dans une position solide pour poursuivre son expansion et son innovation.

Une gestion financière solide et des réserves conséquentes

À la fin de 2024, Telegram dispose de plus de 500 millions de dollars en réserves de trésorerie, sans inclure ses actifs en cryptomonnaie. Cette situation financière reflète une gestion prudente et efficace de ses ressources. De plus, Pavel Durov a confirmé que l’entreprise a remboursé une part significative de sa dette obligataire cet automne. Ces remboursements ont profité de prix avantageux sur les obligations de Telegram, renforçant encore sa stabilité financière.

Des ambitions pour l’avenir

Bien que la rentabilité ait été atteinte plus tôt que prévu, Pavel Durov reste tourné vers l’avenir. En début d’année, il avait indiqué dans une interview que Telegram visait une introduction en bourse après 2025. Avec ses solides performances financières et sa croissance rapide, l’entreprise semble bien positionnée pour attirer des investisseurs et s’imposer comme un acteur majeur sur le marché des technologies.

Une stratégie axée sur l’innovation

Avec plus de 950 millions d’utilisateurs actifs mensuels, Telegram continue d’enrichir son écosystème. L’application de messagerie open-source a lancé des fonctionnalités pour les entreprises, un service de partage des revenus publicitaires, et des outils permettant aux créateurs de monétiser leurs contenus via des canaux payants. Elle a également inauguré une boutique d’applications miniatures, consolidant sa position comme une plateforme polyvalente et innovante. Ces efforts renforcent l’engagement des utilisateurs et diversifient encore ses sources de revenus.