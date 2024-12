Tekken 8 accueille son premier crossover : Clive Rosfield de Final Fantasy 16

L'univers de Final Fantasy 16 s’invite dans Tekken 8 avec l'arrivée de Clive Rosfield en combattant jouable.

Un crossover inédit

Tekken 8 s’apprête à marquer l’histoire avec l’arrivée de Clive Rosfield, le héros de Final Fantasy 16, comme tout premier personnage issu d’un crossover. Ce DLC clôturera en beauté la première saison de contenu additionnel du jeu. Doté de pouvoirs spectaculaires comme Eikon Ifrit et accompagné de son fidèle loup Torgal, Clive Rosfield introduit un style de combat explosif et unique dans l’univers de Tekken. Disponible le 19 décembre 2024, les détenteurs du Character Year 1 Pass pourront y accéder dès le 16 décembre 2024. Cette annonce est un événement majeur qui ravira les fans des deux franchises.

Un gameplay innovant

Le style de combat de Clive Rosfield s’inspire directement de son rôle dans Final Fantasy 16. Son pouvoir principal, la transformation en Eikon Ifrit, ajoute une dimension inédite aux combats avec des attaques de feu dévastatrices. Torgal, son compagnon, intervient en soutien tactique, offrant des opportunités stratégiques aux joueurs. De plus, les transformations de Clive Rosfield modifient son style de combat, le rendant imprévisible et adaptable à toutes les situations. Cette polyvalence en fait une force redoutable dans l’arène de Tekken.

Un nouveau stage immersif

En plus de Clive Rosfield, Tekken 8 introduit Phoenix Gate, un nouveau stage inspiré de Final Fantasy 16. Les décors captivants et les interactions dynamiques de cette arène ajoutent une profondeur visuelle et stratégique aux combats. Les fans de Final Fantasy y retrouveront des éléments visuels emblématiques, renforçant l’immersion et l’esprit de collaboration entre les deux univers. Ce stage deviendra sans aucun doute un favori des joueurs, offrant une expérience unique et rafraîchissante.

Une conclusion et de nouvelles promesses

Clive Rosfield marque la fin de la première saison de DLC de Tekken 8, mais la suite s’annonce tout aussi passionnante. Bandai Namco travaille déjà sur la saison 2, prévue pour le printemps 2025. De nouveaux personnages, des stages inédits et peut-être d’autres collaborations surprenantes avec Final Fantasy sont en préparation. En attendant, les fans pourront explorer la richesse du style de Clive Rosfield et dominer l’arène avec ce personnage puissant et innovant. Cette collaboration pose les bases d’une aventure palpitante entre ces deux franchises mythiques.