Tchia : un voyage vidéoludique à la découverte de la Nouvelle-Calédonie

Le studio Awaceb érige une lettre d'amour à la Nouvelle-Calédonie avec Tchia.

Lorsque son père est enlevé et que sa maison est prise d’assaut par Meavora, le chef tyrannique de l’archipel, Tchia, l’héroïne du jeu éponyme d’Awaceb, se lance dans une grande aventure nourrie de merveilles mystiques et de moments de tendresse désarmants. En traversant un monde fictif inspiré de l’île de Nouvelle-Calédonie, les joueurs découvriront une variété de cultures, de traditions et de langues nouvelles. En cours de route, Tchia débloquera des compétences venues d’ailleurs, lui permettant de faire appel à l’âme des animaux et des objets trouvés dans sa maison pour résoudre des énigmes, se déplacer librement et éviter les dangers. Grâce à ces capacités, à son fidèle lance-pierre et à un ukulélé magique, les joueurs guideront Tchia pour qu’elle libère courageusement sa maison des griffes de ce dieu tyrannique.

Tchia et sa Oléti Edition

La Oléti Edition de Tchia comprend le jeu de base et le Kepler Customization Pack, soit quatre lots de costumes (une coiffure, un maquillage, une tenue et un sac à dos) et quatre packs de personnalisation de bateau (un drapeau, une voile et une base) inspirés par les autres titres du catalogue de jeux édités par Kepler Interactive :

Un trailer pour Tchia

Tchia sortira sur PS5, PS4 et PC via l’Epic Games Store le 21 mars prochain. Le jeu d’aventure en monde ouvert sera également disponible dès sa sortie dans le PlayStation Plus Extra et Premium.