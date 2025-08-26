Taron Egerton explique pourquoi une suite de Carry-On semble peu probable

Taron Egerton, l’acteur britannique connu pour ses rôles dans Kingsman et Rocketman, a exprimé ses incertitudes concernant la production d’une suite au film Carry-On, évoquant des raisons justifiées qui rendent la concrétisation du projet peu probable.

Tl;dr « Carry-On » : pas de suite prévue pour l’instant.

Taron Egerton exige un scénario solide pour revenir.

Le film a connu un succès immédiat sur Netflix.

Succès fulgurant, mais prudence sur la suite

À peine diffusé, le film d’action « Carry-On » a immédiatement séduit les abonnés de Netflix. Inspiré du classique « Die Hard 2 », ce thriller réalisé par Jaume Collet-Serra propulse le spectateur dans les couloirs anxiogènes de l’aéroport LAX, où un agent du TSA, incarné par Taron Egerton, se retrouve pris au piège d’un chantage meurtrier. Malgré certaines facilités scénaristiques, le suspense et le rythme effréné du film ont fait mouche : il est devenu en quelques jours la production la plus visionnée lors de sa première semaine sur la plateforme en 2024.

Taron Egerton affiche ses réserves sur une éventuelle suite

Or, face à cet engouement, une question revient : faut-il céder à la tentation du « toujours plus », avec une suite ? Un passage quasi obligé à Hollywood… Mais pas pour tout le monde. Interrogé par The Hollywood Reporter, Taron Egerton n’a pas mâché ses mots : selon lui, un « Carry-On 2 » serait particulièrement ardu à concevoir sans tomber dans le piège d’une intrigue artificielle. Il explique ainsi que recréer l’équilibre entre ambiance festive — l’action se déroule à Noël — et enjeu haletant relèverait presque du tour de force. Il confie même : « « Carry-On 2 » is really hard. It’s a celebration of Christmas and a celebration of people who work at Christmas. It then needs to have this huge plot that needs to be foiled and maybe the earwig component. All of that is quite hard to achieve in a sequel without it feeling contrived and to the point of defying credulity. So I have not heard anything, but who knows, stranger things have happened. »

Un choix artistique assumé… et des projets multiples pour Egerton

Cette position témoigne d’une certaine lucidité rare chez les talents hollywoodiens habitués aux franchises lucratives. Plutôt que de s’enliser dans un projet sans inspiration réelle, l’acteur gallois semble préférer des projets porteurs de sens ou d’originalité. D’autant qu’il n’a guère besoin de surfer sur le succès de « Carry-On ». Son thriller acclamé par la critique « She Rides Shotgun » vient tout juste d’arriver en salles et sa série Apple TV+, « Smoke », signée Dennis Lehane (déjà rencontré sur « Black Bird »), vient de s’achever.

Voici les éléments qui rendent improbable une suite immédiate :

Difficulté à renouveler un concept déjà abouti sans verser dans la redite.

Peur du manque de crédibilité scénaristique.

Divers projets parallèles pour Taron Egerton.

L’équilibre fragile des franchises hollywoodiennes

Hollywood n’a jamais caché son attrait pour les suites opportunistes, mais parfois — comme ici — il est bon que raison et créativité priment sur la rentabilité immédiate. Pour le moment, aucune suite n’est en préparation ; et franchement, personne ne s’en plaindra.