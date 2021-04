Sur iOS, Discord empêche les utilisateurs d’accéder à des serveurs NSFW

Discord est une plate-forme proposant aujourd'hui multitude de serveurs, des serveurs aussi divers que variés. Certains très professionnels, d'autres nettement moins...

On trouve aujourd’hui de tout sur Discord. Si la plate-forme a démarré en ciblant les joueurs, elle accueille aujourd’hui nombre de serveurs d’entreprises, notamment, ou simplement de serveurs qui se veulent plus “sérieux”. On trouve même des serveurs NSFW (“not safe for work”, comprenez par là qui contiennent du contenu sexuellement explicite, incluant tout ce qui contient des insanités). Et Discord a décidé de mettre les utilisateurs iOS à l’amende, si l’on peut dire.

Discord bloque le contenu NSFW aux utilisateurs iOS

Discord a bien évolué depuis ses débuts, passant d’une application que les gamers utilisaient pour discuter entre eux à une plate-forme sur laquelle quiconque peut se retrouver pour discuter de sujets aussi divers que variés. Et parmi cette grande variété, on retrouve bien évidemment des serveurs estampillés NSFW, ce qui n’est pas un problème en soi, mais aujourd’hui, les utilisateurs iOS de Discord se retrouvent quelque peu punis.

Celui-ci reste accessible sur les autres versions (desktop, web, Android)

En effet, selon un post publié sur le site de Discord, on apprend que l’entreprise a décidé d’empêcher aux utilisateurs iOS d’accéder aux serveurs NSFW. Il semblerait donc que ce blocage ait été réalisé à dessein. Selon la publication en question : “De plus, les utilisateurs sur la plate-forme iOS (y compris ceux qui ont plus de 18 ans) ne pourront plus rejoindre ni accéder aux serveurs NSFW. Seuls les propriétaires et modérateurs de serveurs NSFW pourront visualiser et gérer ces serveurs sur iOS. Tous les autres utilisateurs pourront rejoindre et accéder aux serveurs NSFW sur les versions desktop et web de Discord.”

Difficile de comprendre pourquoi Discord a soudainement mis en place ce bannissement du contenu NSFW sur iOS mais il se pourrait que ceci soit dû aux directives d’Apple qui expliquent que les applications proposant du contenu généré par les utilisateurs ou des services proposant directement du contenu NSFW peuvent être supprimées de l’App Store. Discord n’a pas explicité la raison de cette décision mais c’est une possibilité tout à fait logique.

Il est aussi possible que Discord en vienne à implémenter une option sur son application desktop ou sur son site directement pour permettre aux utilisateurs d’activer ou non le contenu NSFW, ce qui pourrait permettre de rentrer dans le cadre imposé par Apple, mais pour l’heure, les utilisateurs iOS sont coincés.