Super Meat Boy débarque dans l’univers des puzzles avec un match-4

Thunderful Group, Headup Games et Team Meat dévoilent Dr. Fetus' Mean Meat Machine.

Co-développé par Headup Games et Team Meat, Dr. Fetus’ Mean Meat Machine se déroule juste après les événements de Super Meat Boy Forever. Après avoir méticuleusement analysé Meat Boy, l’infâme Dr. Fetus dispose désormais de toutes les données nécessaires pour créer le clone parfait du célèbre petit personnage rouge et cubique. Cependant, il y a un problème… l’échantillon d’ADN qu’il a recueilli n’est pas parfait, ce qui donne lieu à des clones… insatisfaisants. La solution du Dr. Fetus est de créer un ensemble de chambres de test pour séparer les clones de mauvaise qualité des bons clones. Au début, les spécimens ne ressemblent pas du tout à Meat Boy, mais avec le temps, ils commencent à arborer ce visage grotesque et adorable que le Dr Fetus déteste tant.

