Suivez les correctifs de l’application Sonos sur leur tableau Trello public !

L'application Sonos a connu des dysfonctionnements suite à une importante mise à jour effectuée au printemps. Avez-vous aussi rencontré des problèmes avec cette mise à jour ?

Tl;dr Des problèmes ont été signalés avec l’application Sonos depuis sa refonte majeure en avril.

Sonos a créé un tableau public Trello pour documenter les problèmes corrigés de l’application.

Le PDG de Sonos a reconnu les problèmes importants et promis des améliorations.

Le gestionnaire de la communauté de Sonos maintient le tableau Trello et invite les utilisateurs à lui signaler des problèmes.

Sonos : une application en déroute

L’application Sonos, au cœur de l’expérience utilisateur pour les amateurs de musique, a connu une série de problèmes ces derniers mois. Suite à une refonte majeure en avril, les utilisateurs ont constaté l’absence de fonctionnalités de base et divers problèmes de performances et de fiabilité.

Une approche transparente pour corriger les problèmes

Dans un effort pour remédier à la situation, Sonos a opté pour une approche transparente. L’entreprise a créé un tableau Trello public où elle documente les problèmes de l’application déjà résolus. Cette initiative, annoncée par Keith Nieves, le Social & Community Manager de Sonos sur Reddit, vise à tenir les utilisateurs informés de leur « progrès sur la voie d’une application de base normale ». Cette démarche n’est pas nouvelle dans le secteur technologique ; par exemple, le jeu Fortnite utilise un tableau Trello pour informer les utilisateurs des bugs.

Des problèmes reconnus par le PDG

Les problèmes de l’application Sonos ont été reconnus par le PDG de l’entreprise, Patrick Spence. Dans un post publié en juillet, il a admis que les utilisateurs rencontraient des « problèmes significatifs » avec la nouvelle application. Il a également indiqué que Sonos avait publié des mises à jour améliorant les performances de l’application depuis mai et a dévoilé un calendrier pour d’autres corrections.

Une collaboration avec les utilisateurs

Nieves maintient le tableau Trello de son côté pour l’instant. Il contient des notes de version des corrections précédentes, ainsi qu’une liste des correctifs à venir. Il a précisé que les cartes du tableau provenaient de divers posts et notes de version, et a admis que le tableau n’est « pas une liste exhaustive de chaque élément sur la feuille de route interne de Sonos, ni une vue complète de tous les problèmes connus ». Il semble toutefois ouvert à la collaboration avec les utilisateurs et les invite à lui signaler les problèmes non notés sur une carte.