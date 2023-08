Sucker Punch pourrait revenir avec une version “Snyder Cut”

Le réalisateur américain Zack Snyder souhaite sortir la fin originale du film Sucker Punch.

Si le Snyder Cut de Sucker Punch existe bel et bien, Zack Snyder n’a pour le moment pas les clés en main pour le proposer sur une plateforme de streaming comme cela avait été le cas pour Justice League :

Je n’ai jamais eu le temps de faire mon montage du film. Je prévois toujours de le faire. Je le ferai à un moment donné. Dans la fin originale, quand Babydoll est sur la chaise au sous-sol avec Blue – elle a déjà été lobotomisée – quand le flic lui braque la lumière dans les yeux, le décor se brise soudain et elle se lève et elle chante une chanson sur scène. Elle chante “Ooh, Child, things are gonna get easier”, la chanson de Five Stairsteps sortie en 1970. Alors Blondie et toutes les personnes qui ont été tuées se joignent à elle et c’est l’idée que, d’une manière étrange – même si elle est lobotomisée – elle est en quelque sorte coincée dans cette boucle infinie de victoire euphorique. Ce n’est paradoxalement pas très optimiste mais aussi très optimiste en même temps. C’est un peu le ton qu’il y avait à la fin. Nous l’avons tourné, testé, mais le studio a pensé que c’était trop bizarre, alors nous avons dû la changer.