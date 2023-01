Suburban Hell : Sam Raimi et Paul Feig vont réaliser une comédie horrifique

Legendary Entertainment, Feigco Entertainment and Ghost House vont réunir le créateur de la franchise Evil Dead et le réalisateur du reboot de S.O.S. Fantômes pour s'occuper de l'adaptation cinématographique du roman Suburban Hell.

Publié en 2022, le roman Suburban Hell de Maureen Kilmerra conte l’histoire d’un groupe soudé de mamans de banlieue dont l’amitié est mise à rude épreuve lorsque l’une d’entre elles est possédée par un esprit maléfique.

EXCLUSIVE: Legendary Entertainment, Feigco Entertainment and Ghost House have closed a deal for a feature adaptation of novel ‘Suburban Hell.’ Joanna Calo is tapped to write with Paul Feig and Laura Fischer producing alongside Sam Raimi and Rob Tapert https://t.co/AhKKi2xLIO — Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 17, 2023

Joanna Calo a été choisie pour écrire le scénario de Suburban Hell, dont la production sera assurée par Paul Feig et Laura Fischer de Feigco Entertainment, aux côtés de Sam Raimi et Rob Tapert de Ghost House. Romel Adam et Jose Canas assureront la supervision pour Ghost House.

De la comédie horrifique pour Sam Raimi et Paul Feig avec Suburban Hell

Le synopsis du roman Suburban Hell :

Amy Foster se considère chanceuse. Après avoir quitté la ville pour s’installer en banlieue, elle a rapidement trouvé sa place auprès de ses voisines Liz, Jess et Melissa, qui s’amusent ensemble en marge de la foule des parents d’élèves. Un soir, lors de leur réunion mensuelle autour d’un verre de vin, elles concoctent un projet de cabane dans le jardin de Liz, un espace pour elles seules, sans conjoints ni enfants. Mais la nuit suivant le baptême du She Shed, les choses commencent à sembler… bizarres. Elles ne s’attendaient pas à ce que le petit projet d’amélioration de la maison de Liz libère une force démoniaque qui transforme leur enclave tranquille en un véritable cauchemar. Et ce, avant que l’association des propriétaires n’en ait vent. Même les mamans les plus calmes ne peuvent justifier les étranges marques de brûlures, les poupées qui se déplacent toutes seules et les odeurs horribles qui entourent leur amie possédée, Liz. Ensemble, Amy, Jess et Melissa doivent combattre l’esprit maléfique pour sauver Liz et le quartier… avant que la banlieue ne devienne un enfer.