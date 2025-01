Stephen King suggère deux séries mystère de science-fiction similaires à Lost

Stephen King partage son enthousiasme pour deux séries de science-fiction mystérieuses qui, selon lui, sont dignes du célèbre show Lost.

Tl;dr Stephen King recommande les séries « From » et « Silo ».

« From » est une série de mystère terrifiante avec un acteur de « Lost ».

« Silo » est une série de science-fiction dystopique sur la corruption et l’inégalité.

Stephen King recommande deux nouvelles séries

En 2024, Stephen King, auteur de nombreuses œuvres d’horreur, de science-fiction et de mystère, a recommandé deux séries télévisées qui plairont aux fans de « Lost » et d’histoires étranges : « From » et « Silo ». Selon l’auteur, ces deux séries valent la peine d’être vues.

« From » : un mystère terrifiant avec un acteur de « Lost »

« From » est une série de science-fiction qui mérite d’être davantage regardée. L’histoire se déroule dans une petite ville dont les habitants ne peuvent pas s’échapper en raison de forces mystérieuses. Les événements étranges qui s’y produisent sont similaires à ceux de l’épisode « Only and Far Away » de « Buffy the Vampire Slayer ».

La série a beaucoup en commun avec « Lost », car elle tourne autour de personnes piégées qui doivent faire face à des concepts fantastiques tout en tentant de survivre. Harold Perrineau, un ancien de « Lost », joue l’un des habitants de la ville mystérieuse. Les trois premières saisons de « From » sont disponibles en streaming sur MGM+ et une quatrième est en cours de développement.

« Silo » : un mystère de science-fiction souterrain

« Silo », une série Apple TV+ basée sur les romans de Hugh Howey, est un drame de science-fiction dystopique sur la corruption, l’autoritarisme et l’inégalité dans un monde souterrain. Juliette Nichols, l’un des résidents, commence à soupçonner quelque chose lorsqu’elle enquête sur la mort de son amoureux.

Dans cet univers post-apocalyptique, l’histoire humaine a été effacée et les familles ne peuvent pas avoir d’enfants sans l’autorisation de leurs supérieurs. Tout comme « Lost », la série se déroule dans un monde isolé et se concentre sur des personnages qui ignorent au départ la vérité sur ce qui se passe autour d’eux. Néanmoins, le cadre et les idées sociopolitiques de la série rappellent davantage des histoires de science-fiction comme « Snowpiercer » et « High Rise ».