Steam prend enfin en charge les Nintendo Joy-Con. Une option supplémentaire pour les joueurs PC et une corde de plus à l'arc de Valve.

Steam est aujourd’hui une plate-forme incontournable pour les amateurs de jeux vidéo sur PC. Cela permet de centraliser une grande partie de sa ludothèque et d’y accéder facilement. Tout en profitant de nombreuses fonctionnalités intéressantes et utiles pendant les sessions. La prise en charge des manettes est une chose très importante pour de nombreux joueurs. Et voici qu’arrive aujourd’hui, enfin diront certains, le support des Nintendo Joy-Con.

Steam prend enfin en charge les Nintendo Joy-Con

Cinq ans après la sortie de la Nintendo Switch, Valve a donc décidé de proposer une prise en charge officielle des manettes de la dernière-née de Big N. Dans une annonce découverte par PC Gamer, l’entreprise explique que la dernière version bêta en date de la plate-forme de distribution intègre le support des Joy-Con. Avec ce nouveau logiciel, il est donc possible pour les joueurs intéressés d’utiliser les Joy-Con, soit de manière individuelle, comme vous le feriez en jouant à quatre sur la Switch, par exemple, soit avec deux, en manette complète recomposée, si l’on peut dire.

Une option supplémentaire pour les joueurs PC

Si vous voulez tester la fonctionnalité dès à présent, il vous faudra passer par le canal Steam beta. Pour ce faire, rien de plus simple. Il suffit de vous rendre dans le menu des paramètres de Steam et de cliquer sur “Changer” sous la section “Participation à la bêta”. Gardez cependant bien à l’esprit que vous aurez besoin d’un adaptateur Bluetooth ou d’une carte-mère disposant de la connectivité Bluetooth en natif pour pouvoir utiliser les Joy-Con avec Steam, dans la mesure où il n’est pas possible de connecter lesdits Joy-Con à votre PC par un simple câble comme vous le feriez avec la plupart des autres manettes existant sur le marché actuellement.

et une corde de plus à l’arc de Valve

Quoi qu’il en soit, c’est une très bonne chose que de voir une plate-forme aussi populaire que Steam ajouter la prise en charge des manettes Nintendo Joy-Con. Nul doute que certains joueurs ont pris l’habitude de jouer avec une, ou deux, de ces petites manettes.