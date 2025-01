Starlink va déployer sa technologie « direct-to-cell » en Ukraine

L’Ukraine, en pleine guerre contre la Russie, devient l’un des premiers pays à adopter la technologie de connectivité par satellite Starlink.

Tl;dr Kyivstar et Starlink lancent un partenariat pour offrir une connectivité mobile par satellite en Ukraine, prévue pour fin 2025.

Cette technologie permettra de contourner les infrastructures terrestres et d’améliorer la communication, notamment dans les zones de conflit.

L’Ukraine devient l’un des premiers pays à adopter cette technologie, renforçant ainsi sa résilience face aux perturbations dues à la guerre.

Un partenariat stratégique entre Kyivstar et Starlink

Kyivstar, le principal opérateur mobile en Ukraine, a conclu un accord avec Starlink, la filiale de SpaceX d’Elon Musk. Ce partenariat vise à introduire une connectivité directe par satellite, également appelée « direct-to-cell ». Cette technologie permet de transformer les satellites en tours de téléphonie mobile, envoyant des signaux directement aux smartphones sans passer par les infrastructures terrestres classiques. Avec ce projet, Kyivstar se positionne comme un pionnier dans l’adoption de solutions innovantes pour améliorer la connectivité dans les régions isolées ou touchées par le conflit. Les premières fonctionnalités, comme l’envoi de messages, devraient être disponibles dès le quatrième trimestre 2025.

Une avancée technologique pour l’Ukraine en guerre

La technologie « direct-to-cell » s’inscrit dans un contexte où l’Ukraine fait face à des défis majeurs en matière de communication. Depuis le début de l’invasion russe, les infrastructures de télécommunication du pays ont été ciblées, rendant crucial le recours à des alternatives robustes et sécurisées. Grâce à cette technologie, l’Ukraine deviendra l’un des premiers pays au monde à bénéficier de cette connectivité avancée. Ce projet est également une réponse directe aux tentatives de brouillage des signaux Starlink par la Russie, intensifiées depuis 2022. Pour l’Ukraine, cette innovation représente un pas décisif vers une indépendance technologique accrue.

Un acteur clé dans les zones de conflit

Starlink joue déjà un rôle crucial en fournissant un accès Internet vital aux zones les plus touchées par la guerre en Ukraine. La collaboration avec Kyivstar étend cette mission en intégrant des services de téléphonie directe, notamment pour les civils et les militaires. Ce projet marque également une première mondiale : c’est la première fois qu’une telle technologie est déployée dans une zone de conflit actif. Outre l’Ukraine, Starlink développe des accords similaires avec d’autres pays comme les États-Unis, le Japon et la Nouvelle-Zélande, renforçant son rôle de leader dans la connectivité satellitaire.

Un contexte géopolitique complexe

Cet accord intervient dans un contexte politique tendu, alors qu’Elon Musk renforce ses liens avec l’administration Trump, récemment élue aux États-Unis. En novembre 2024, Elon Musk a participé à une conversation avec Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, confirmant son engagement à continuer de fournir des satellites Starlink à l’Ukraine. Bien que les détails financiers de cet accord restent confidentiels, il illustre l’importance stratégique de Starlink pour les communications et la sécurité de l’Ukraine. Ce projet met également en lumière le rôle croissant des entreprises privées dans les enjeux géopolitiques internationaux.