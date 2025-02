Starlink, SpaceSail, Kuiper : la bataille technologique pour l’espace est lancée

Alors que SpaceX domine le marché de l’Internet spatial, la Chine accélère son développement pour concurrencer Starlink et imposer son réseau.

Tl;dr Starlink domine le marché de l’Internet satellitaire, mais fait face à une concurrence croissante, notamment de la Chine et d’Amazon.

SpaceSail, soutenu par Pékin, prévoit de déployer des milliers de satellites pour étendre son réseau à l’international et rivaliser avec Elon Musk.

Cette course technologique inquiète l’Occident, qui craint une extension de l’influence chinoise dans l’espace et un bouleversement des équilibres numériques.

Un pionnier contesté

Depuis 2020, Starlink, le réseau satellitaire d’Elon Musk, a lancé plus de satellites en orbite basse que tous ses concurrents réunis. Grâce à cette avance, il fournit un Internet à haut débit aux régions reculées, aux navires et aux forces armées. Cependant, cette domination est remise en cause par de nouveaux acteurs, dont SpaceSail et Projet Kuiper de Jeff Bezos. Face à cette montée en puissance, des gouvernements comme celui du Brésil voient d’un bon œil l’arrivée de concurrents capables d’apporter plus d’options technologiques et stratégiques.

L’offensive de SpaceSail

SpaceSail, une entreprise basée à Shanghai et contrôlée par la municipalité, affiche des ambitions mondiales. Après avoir signé un accord au Brésil et entamé ses opérations au Kazakhstan, elle prévoit de lancer 648 satellites en 2024 et jusqu’à 15 000 d’ici 2030. Son méga-projet, nommé Qianfan (« Mille Voiles »), est la première incursion chinoise majeure dans l’Internet satellitaire mondial. Pékin soutient cette initiative en investissant massivement dans des lanceurs capables de déployer plusieurs satellites simultanément.

Un enjeu stratégique pour Pékin

La Chine voit Starlink comme une menace à sa souveraineté numérique et renforce son industrie spatiale pour concurrencer Musk. En 2023, le pays a lancé 263 satellites en orbite basse, un record. De plus, la recherche militaire chinoise finance des outils pour surveiller les constellations satellitaires. Certaines publications académiques affirment que Pékin doit maîtriser cette « capacité stratégique » afin de garantir sa souveraineté numérique et éviter une dépendance aux infrastructures occidentales.

Les inquiétudes des Occidentaux

L’expansion rapide de SpaceSail et d’autres projets chinois suscite des craintes en Occident. Certains experts estiment que ces initiatives pourraient renforcer l’influence chinoise, notamment via le contrôle des flux d’information. Des think tanks américains appellent Washington à renforcer ses alliances avec les pays du Sud global pour contrer cette montée en puissance. De plus, la multiplication des satellites chinois pourrait poser des défis réglementaires et sécuritaires dans un espace de plus en plus encombré.

Une nouvelle ère pour l’Internet spatial

L’Internet satellitaire est en pleine transformation, marqué par une concurrence acharnée entre entreprises privées et États. SpaceX, Amazon, la Chine et d’autres acteurs investissent massivement pour occuper des positions clés avant l’instauration de nouvelles régulations. À terme, cette compétition pourrait remodeler l’accès à Internet à l’échelle mondiale, influençant aussi bien l’économie que la géopolitique. La question reste ouverte : qui dominera cette nouvelle frontière du numérique ?