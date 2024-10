Project Kuiper : tout savoir sur le service internet par satellite d’Amazon

Amazon s'apprête à révolutionner l'accès à internet avec Project Kuiper, une initiative visant à déployer un réseau de satellites pour fournir une connectivité haut débit aux zones mal desservies.

Tl;dr Project Kuiper vise à offrir un accès internet haut débit par satellite.

Il comprend une constellation de plus de 3000 satellites.

Project Kuiper se concentre sur la connexion des régions rurales et isolées.

La concurrence avec des services comme Starlink sera un enjeu majeur pour son succès.

Qu’est-ce que Project Kuiper ?

Project Kuiper est l’initiative d’Amazon visant à déployer un réseau de satellites en orbite terrestre basse pour fournir un accès internet à large bande. Annoncé pour la première fois en 2019, ce projet se distingue par son objectif de connecter des régions du monde qui n’ont pas accès à des services Internet fiables. Bien que le lancement ait été retardé par rapport à la date initialement prévue pour la première moitié de 2024, la société affirme qu’elle reste sur la bonne voie pour offrir des services aux clients en 2025. Project Kuiper est conçu pour offrir une alternative aux réseaux filaires traditionnels, en s’appuyant sur une constellation de satellites qui permettront de couvrir de vastes zones géographiques.

La technologie derrière Project Kuiper

Project Kuiper reposera sur une flotte de 3236 satellites, qui fonctionneront en orbite basse à des altitudes comprises entre 590 km et 630 km. Cette position permet de réduire la latence, ce qui est essentiel pour offrir un service de qualité comparable à celui des réseaux terrestres. Les satellites de Project Kuiper communiqueront avec des stations au sol et des antennes spécialisées, permettant ainsi de fournir une connexion internet rapide et fiable. Amazon a également prévu d’intégrer des technologies avancées, telles que la communication laser entre satellites, pour améliorer la performance du réseau.

La concurrence sur le marché des satellites

L’un des principaux objectifs de Project Kuiper est de combler la fracture numérique en fournissant un accès internet à des millions de personnes non desservies. En se concentrant sur les zones rurales et éloignées, Amazon espère contribuer au développement économique et social en offrant des services de télécommunication essentiels. Le projet pourrait également avoir un impact significatif sur l’éducation, la santé et les entreprises locales, en rendant Internet accessible aux communautés isolées.

Les offres du Project Kuiper

Project Kuiper n’est pas le seul acteur sur le marché de l’internet par satellite. Il fait face à une concurrence intense, notamment de la part de SpaceX avec son service Starlink. Bien que Starlink soit déjà opérationnel et ait un avantage de premier entrant, Amazon espère tirer parti de sa vaste infrastructure et de ses ressources pour rivaliser efficacement. Le succès de Project Kuiper dépendra de sa capacité à offrir des services à des prix compétitifs tout en garantissant une qualité de connexion élevée.

En conclusion, Project Kuiper représente une avancée significative dans l’accès à internet par satellite, avec des ambitions qui pourraient transformer le paysage de la connectivité mondiale.