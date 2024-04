Des forces russes utiliseraient des terminaux Starlink en Ukraine, selon les rapports

Le marché noir des fournisseurs d'internet par satellite est en pleine expansion.

Tl;dr Les forces russes en Ukraine utilisent le terminal internet Starlink de SpaceX.

Ces terminaux sont distribués par un réseau complexe de vendeurs du marché noir.

Le marché noir de ces terminaux s’étend au-delà de l’Ukraine, jusqu’au Soudan.

Malgré les attaques contre son utilisation, Elon Musk reste ferme sur la neutralité de Starlink.

Le réseau Starlink de SpaceX au cœur du conflit en Ukraine

Selon les informations du Wall Street Journal, les forces armées russes en Ukraine utiliseraient massivement le terminal internet Starlink développé par SpaceX, la société dirigée par Elon Musk. Ces terminaux seraient notamment déployés dans les régions de l’est de l’Ukraine et de la Crimée pour coordonner des attaques, mais aussi pour contrôler des drones et d’autres technologies militaires sur le champ de bataille.

Un approvisionnement complexe via le marché noir

Le média américain rapporte que les terminaux parviennent aux forces russes grâce à un réseau complexe de vendeurs sur le marché noir. Cela se fait en dépit de l’interdiction de ces appareils en Russie. De plus, il semble que certains de ces terminaux aient été achetés à l’origine sur eBay.

L’enquête du Wall Street Journal a permis de suivre certains de ces vendeurs alors qu’ils “passaient en contrebande les terminaux en Russie et veillaient même à ce que les livraisons parviennent aux lignes de front”.

Extension du marché noir jusqu’au Soudan

Le marché noir des terminaux Starlink dépasserait les frontières de l’Ukraine jusqu’au Soudan. Nombre de ces revendeurs soudanais vendraient ainsi les unités aux Forces de soutien rapide, un groupe paramilitaire accusé de multiples exactions, y compris des meurtres à caractère ethnique, des violences sexuelles et l’incendie de communautés entières.

Elon Musk défend la neutralité de Starlink

Face à ces reportages accablants, Elon Musk a réaffirmé que Starlink n’avait pas été vendu, directement ou indirectement, à la Russie. Cependant, Mykhailo Podolyak, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a “accusé la décision de Musk d’entraîner des morts civiles, notamment d’enfants” suite aux restrictions d’utilisation de la technologie en Ukraine.

Malgré les pressions exercées par les démocrates américains pour qu’Elon Musk intervienne, le milliardaire a répondu que Starlink n’était jamais actif dans la région proche de la Crimée, il n’y avait donc rien à désactiver, et que cette politique était en place avant que l’Ukraine ne planifie une attaque contre la flotte navale russe.

Les conséquences de cette crise couvrent un large éventail d’intérêts et touchent à la fois la technologie, la géopolitique et l’éthique. Les actions futures de SpaceX et de son dirigeant sont attendues avec impatience.