SpaceX : bientôt la première sortie dans l’espace commerciale avec l’équipage Polaris Dawn

L'opération devrait débuter au plus tôt le mardi 27 août.

TL;DR La première sortie spatiale civile, Polaris Dawn, est prévue cette semaine.

Quatre citoyens privés seront envoyés à 1 400 kilomètres de la Terre.

La mission testera les nouvelles combinaisons spatiales et les communications Starlink.

Une percée dans l’exploration spatiale : Polaris Dawn

Parmi les nouvelles qui bousculent l’univers de l’astronautique cette semaine, l’annonce de la mission spatiale privée Polaris Dawn tient une place de choix. Prévu pour le mardi 27 août prochain, ce projet, mené par le milliardaire Jared Isaacman, promet une première historique : réaliser « la première sortie dans l’espace effectuée par des civils ».

L’audace d’une ambition

La mission Polaris Dawn ne manque certes pas d’ambition. Le Falcon 9, un vaisseau spatial de SpaceX, emportera un équipage de quatre citoyens privés à environ 870 miles de la Terre. À cette distance, ce périple marque le trajet le plus lointain effectué par un humain depuis le programme Apollo.

En cours de vol, deux des membres de cet équipage, composé notamment de Jared Isaacman, patron de Shift4 et commandant de bord, et du lieutenant-colonel à la retraite de l’US Air Force Scott « Kidd » Poteet, pilote de la mission, effectueront une sortie en dehors du vaisseau. Les ingénieurs de SpaceX, Sarah Gillis et Anna Menon, seront également à bord en tant que spécialistes de la mission.

Polaris Dawn and SpaceX completed a full rehearsal of launch day activities ahead of liftoff on Tuesday pic.twitter.com/qz2RD5bnVM — SpaceX (@SpaceX) August 25, 2024

Un défi technologique d’envergure

Le défi ne réside pas seulement dans l’exploit lui-même, mais également dans le déploiement de nouvelles technologies. Tous les membres d’équipage devront porter les nouvelles combinaisons spatiales ExtraVehicular Activity de SpaceX, qui ont été largement testées au sol. Selon Anna Menon, qui occupe également le poste de médecin de bord, ces combinaisons ont démontré leur capacité à se pressuriser correctement lors de nombreuses simulations.

Autre nouveauté technologique : l’essai des communications laser à base de Starlink dans l’espace, qui sera une première. Les données recueillies lors de cette mission contribueront à la recherche sur les effets des vols spatiaux sur la santé humaine. Faisant partie d’une série de trois missions planifiées sous le nom de Polaris, Polaris Dawn est sans aucun doute un grand pas vers la commercialisation et la démocratisation du voyage spatial.

Un rendez-vous historique est donc programmé pour le mardi 27 août, et nous aurons tous les yeux tournés vers le ciel pour saluer ces nouveaux pionniers de l’ère spatiale.