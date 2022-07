Starlink Maritime, l’internet via satellite pour les bateaux, coûte 5 000 $ par mois

Starlink lance son service Maritime, pour les bateaux : 10 000 $ pour le matériel et 5 000 $ par mois.

Quelques jours seulement après avoir obtenu l’autorisation de la FCC de proposer son service aux véhicules, Starlink a lancé une version pour les bateaux. Le fournisseur d’internet via satellite explique que Starlink Maritime peut offrir 350 Mbps en débit descendant en pleine mer. Malheureusement, le service est très onéreux. Il faut compter 10 000 $ pour le matériel seul, payable à l’avance.

Le service en lui-même coûte 5 000 $ par mois, mais les utilisateurs peuvent le mettre en pause quand ils ne l’utilisent pas. Un mois entamé est cependant dû pleinement. À titre de comparaison, le matériel pour la version terrestre de Starlink coûte seulement 599 $ avec un abonnement à 110 $ par mois.

Le patron de SpaceX, Elon Musk, expliquait sur Twitter que l’antenne de Starlink Maritime est différente de celle de la version terrestre. Ce sont des “terminaux doubles, hautes performances” et qui ont la capacité de maintenir la connexion dans des mers agitées et de grosses tempêtes. Ces terminaux ont aussi été conçus pour résister à “l’eau de mer incessante, aux vents extrêmes et aux tempêtes”. Elon Musk déclarait aussi que SpaceX déboursait 150 000 $ par mois pour une “connexion bien plus mauvaise” sur ses bateaux.

Starlink Maritime allows you to connect from some of the most remote waters in the world → https://t.co/Qa48wiYN5f pic.twitter.com/Vd3Bli6id2

La page de Starlink Maritime mentionne aussi que le service permet de se connecter depuis des eaux du globe très reculées, mais la zone de couverture est encore limitée. À l’heure actuelle, le système ne fonctionne qu’au large des États-Unis (pas en Alaska), de l’Europe (excepté la plupart de la Norvège, de la Suède et de la Finlande), de l’Australie, du Brésil, du Chili et une grande partie du sud de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Starlink devrait augmenter sa couverture durant le dernier trimestre de 2022 et l’année prochaine.

SpaceX veut depuis longtemps connecter les véhicules mobiles à son réseau Starlink et avait même fait une première démonstration de son système pour les bateaux et les avions en 2021. La Federal Communications Commission n’a autorisé une nouvelle classe de terminaux pour un service d’internet via satellite qu’il y a quelques jours, “pour répondre à la demande grandissante des utilisateurs qui ont besoin d’une connectivité pendant leurs déplacements”.

No, it’s dual, high performance terminals, which are important for maintaining the connection in choppy seas & heavy storms.

Still obv premium pricing, but way cheaper & faster than alternatives.

SpaceX was paying $150k/month for a much worse connection to our ships!

— Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2022