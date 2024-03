Le meilleur outil pour télécharger des vidéos depuis n'importe où (ou presque) sur le web. Extrêmement simple et efficace !

Quiconque travaille sur des projets vidéo (ou veut remplir son dossier de GIF et mèmes sur son téléphone) se retrouve de temps à autre à devoir télécharger des vidéos depuis YouTube, TikTok, Instagram et autres sites similaires. Le problème, c’est que ces sites ne proposent souvent pas de bouton dédié au téléchargement, ne laissant d’autre choix que de passer par une application tierce, ce qui amène un autre problème. Ces outils tiers sont souvent bardés de publicités et/ou n’ont pas l’air très fiables.

Ce n’est pas le cas de Cobalt.tools. Ce service, qui est l’œuvre d’une seule personne, est totalement open source et n’affiche aucune publicité, n’embarque aucun tracker ou quelconque mécanique d’analytics. Il est aussi extrêmement simple d’utilisation : copiez simplement l’URL du media que vous voulez télécharger et collez-la sur le site. Le téléchargement débutera dès que vous aurez appuyé sur Entrée.

La plupart des utilisateurs n’auront rien besoin de savoir d’autre pour télécharger leurs vidéos, mais il y a quelques autres fonctionnalités qui pourraient en intéresser certains : vous pouvez choisir la résolution de la vidéo, désactiver le filigrane TikTok et télécharger les vrais fichiers .gif depuis Twitter au lieu du fichier vidéo. Vous pouvez aussi personnaliser le nom de fichier, en utilisant le nom de la vidéo plutôt que l’URL si vous préférez. (Gardez à l’esprit que télécharger et utiliser des vidéos depuis des sites sociaux peut aller à l’encontre des conditions d’utilisation du service. Selon la manière dont la vidéo est utilisée, cela pourrait aussi être considéré comme une violation de droit d’auteur.)

Selon la page Github du projet, le site prend en charge les téléchargements vidéo et audio depuis des sites comme Bilibili, Instagram, OK Video, Pinterest, Reddit, Rutube, Soundcloud, Streamable, Tiktok, Tumblr, Twitch (clips), le site que l’on connaissait auparavant comme Twitter, Vimeo, Vine, VK et YouTube. Pour les autres, il suffit d’essayer !