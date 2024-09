Starlink défie l’interdiction de X du Brésil : comprendre le refus de se conformer

La société a annoncé qu'elle offrirait un accès gratuit à Internet à ses clients brésiliens tant que ses comptes bancaires locaux resteront gelés. Comment cette décision va-t-elle affecter leur activité à long terme ?

Tl;dr La Cour suprême ordonne aux fournisseurs d’internet de bloquer l’accès à X.

Starlink, filiale de SpaceX, a refusé de se conformer à l’ordre jusqu’à la libération de ses actifs gelés.

Musk conteste le blocage des comptes, affirmant que SpaceX et X sont des entités distinctes.

Si Starlink maintient sa position, le Brésil pourrait révoquer sa licence de service internet.

La Cour suprême ordonne le blocage de X

La Cour suprême du pays a ordonné aux fournisseurs de services internet de bloquer l’accès à la plateforme X. À partir de dimanche soir, l’accès à X était largement indisponible dans le pays. Les seuls moyens d’accéder à X depuis lors ont été par le biais de VPN (pour ceux prêts à risquer d’énormes amendes) et Starlink, le service internet par satellite également dirigé par le propriétaire de X, Elon Musk.

Starlink résiste à l’ordonnance de la cour

Le président de l’agence de télécommunications brésilienne, Anatel, a déclaré que Starlink a refusé de se conformer à l’ordonnance de la cour jusqu’à ce que les responsables libèrent ses actifs gelés, selon The New York Times. Alexandre de Moraes, le juge de la Cour suprême qui a été en guerre contre X, a également bloqué les comptes bancaires locaux de Starlink, une filiale de SpaceX. Moraes, qui a accusé X de diffuser des discours de haine et de la désinformation, aurait fait cela dans le but de collecter 3 millions de dollars d’amendes infligées à X pour avoir ignoré ses ordres de bloquer certains comptes.

Musk défend sa position

Musk a qualifié le gel des comptes de Starlink d' »illégal », arguant que SpaceX et X sont des entités distinctes tout en prétendant qu’il possède 40% de la première. Starlink compte environ 250 000 clients au Brésil. Le service s’est avéré populaire dans les zones rurales et parmi les tribus indigènes de l’Amazonie. Starlink s’est engagé à fournir un accès internet gratuit à ses clients brésiliens tant que ses comptes dans le pays restent bloqués.

Les conséquences pour Starlink

Si Starlink maintient sa position sur X, le Brésil pourrait révoquer la licence du service internet. S’il continue à fonctionner après cela, les responsables pourraient saisir l’équipement de 23 stations terrestres. Cet équipement aide Starlink à améliorer la qualité de ses connexions par satellite.

Par ailleurs, une majorité d’un panel de la Cour suprême a confirmé l’interdiction de X, que Moraes a émise après que Musk a défié plusieurs de ses ordres, lors d’un procès lundi. X aura le droit de faire appel de la décision. Le panel a également approuvé un ordre de Moraes d’imposer une amende quotidienne de 50 000 reais brésiliens (environ 8 900 dollars) à toute personne surprise en train d’utiliser un VPN pour accéder à X au Brésil.