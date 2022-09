Starbucks veut vous faire collectionner avec son programme de récompenses Odyssey

Starbucks Odyssey, une extension web3 du programme de fidélité. Des NFT à collectionner pour gagner des récompenses très diverses.

Starbucks a décidé, lui aussi, de sauter dans le train du web3. Tout récemment, l’entreprise a détaillé Odyssey, une extension à son programme de fidélité si populaire qui permettra aux clients de collectionner des NFT. Vous pouvez très probablement deviner où tout cela va aller.

Chaque NFT aura une valeur de points selon sa rareté, et plus vous gagnerez de tokens, plus vous débloquerez de nouvelles récompenses. Celles-ci peuvent aller de la préparation virtuelle d’un Expresso Martini à une invitation pour des événements chez Starbucks Reserve Roasteries en passant par un voyage au Costa Rica pour visiter l’un des fournisseurs de café de l’entreprise.

Il y aura plusieurs moyens pour collecter des tokens, lesquels sont qualifiés par Starbucks de “tampons numériques à collectionner”. En accomplissant des “voyages”, essentiellement des jeux et des quiz, vous gagnerez des “tampons de voyage”. Naturellement, Starbucks vous permettra aussi de contourner tout cela en achetant des “tampons édition limitée” directement via le site Starbucks Odyssey. Vous n’aurez même pas besoin de crypto-monnaies dans ce cas puisque l’entreprise accepte les bonnes vieilles cartes de crédit traditionnelles.

Si vous vous inquiétez de l’impact environnemental de Starbucks avec ce composant web3 intégré dans son programme de fidélité, sachez que, selon l’entreprise, Odyssey utilise une blockchain en proof-of-stake basée sur Polygon.

“Notre vision est de créer un endroit dans lequel notre communauté numérique peut se retrouver autour d’un café, s’engager dans des expériences immersives et célébrer l’héritage et le futur de Starbucks”, déclarait Brady Brewer, vice-président exécutif et directeur marketing de Starbucks. Les employés de Starbucks et les membres du programme de fidélité peuvent dès à présent s’inscrire sur une liste d’attente pour tester Odyssey dès que ce sera possible, plus tard dans l’année.