Star Wars: Skeleton Crew a-t-elle réussi sa fin ou la franchise a-t-elle un problème général avec ses fins ?

Star Wars: Skeleton Crew a-t-elle réussi à clôturer en beauté ou est-ce que la franchise a un problème avec ses fins ?

Tl;dr Star Wars: Skeleton Crew est une série réussie malgré son approche atypique.

Elle résout les mystères de la série de manière satisfaisante tout en offrant une finale divertissante.

La série a évité les problèmes de finales décevantes qui ont affecté d’autres projets Star Wars.

Star Wars: Skeleton Crew, un pari réussi

Quand Disney a décidé de produire une série Star Wars centrée sur un groupe d’enfants évoluant dans les recoins sombres de l’univers Star Wars, beaucoup ont douté. Surtout après l’échec cuisant de The Acolyte. Pourtant, Star Wars: Skeleton Crew a réussi à relever le défi.

Une fin satisfaisante

La série a su construire une conclusion convaincante, mettant en valeur les éléments qui ont fait son succès. Même si la perfection n’était pas au rendez-vous, le dernier épisode a réussi à boucler l’histoire de manière optimale.

Le grand mystère de l’identité du Superviseur a été résolu de manière ingénieuse, offrant une révélation surprenante : la planète est dirigée par un immense droïde. Ce choix, loin d’être anodin, s’inscrit parfaitement dans la logique de la République qui a opté pour une gestion sans faille et dénuée de toute cupidité.

Des mystères résolus

Le second grand mystère concernait Jod Na Nawood. Est-il un Jedi ou non ? La réponse a été subtilement amenée : un Jedi en exil a trouvé Jod enfant et l’a formé aux voies de la Force. Malheureusement, le Jedi a été arrêté avant que la formation de Jod ne soit achevée, le laissant impuissant face à l’assassinat de son mentor par les Impériaux.

Une finale divertissante

Outre la résolution des mystères, Skeleton Crew a offert une fin palpitante. Les scènes d’action haletantes, où les enfants et leurs parents tentent d’empêcher les pirates de prendre le contrôle d’At Attin, ont captivé les spectateurs. Ces séquences ont permis de conclure les arcs narratifs des personnages de Wim, Neel, KB et Fern, chacun démontrant sa bravoure à sa manière.

En conclusion, Star Wars: Skeleton Crew a su éviter les pièges des déceptions finales qui ont été le talon d’Achille de nombreux projets Star Wars récents. En se concentrant sur la narration d’une histoire époustouflante plutôt que sur la modification de la mythologie de l’univers, la série a su captiver son public. Les fans peuvent maintenant profiter de tous les épisodes de la série en streaming sur Disney+.