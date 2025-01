Quel avenir pour Star Wars après le final de Skeleton Crew ?

Quelle est la prochaine étape pour Star Wars après la conclusion époustouflante de l'épisode final de Skeleton Crew ?

Tl;dr Star Wars: Skeleton Crew finit sa première saison.

La série a reçu de bonnes critiques malgré une audience faible.

Disney prévoit de nouveaux projets Star Wars pour les prochaines années.

Fin de la première saison de Star Wars: Skeleton Crew

Fruit de la collaboration entre Jon Watts et Christopher Ford, Star Wars: Skeleton Crew vient de conclure sa première saison. Cette aventure spatiale mettant en scène Jod Na Nawood (Jude Law) et une bande d’enfants perdus a su captiver son public tout au long de ses huit épisodes. La question se pose maintenant : une seconde saison est-elle à prévoir ?

Des critiques positives malgré une audience en demi-teinte

Malgré des retours critiques très positifs, avec un taux d’approbation de 95% sur Rotten Tomatoes, le lancement de la série le 2 décembre n’a pas atteint le top 10 de Nielsen. Un fait rare pour une série live-action Star Wars. Selon Alan Bergman, co-président de Disney Entertainment, la performance de Skeleton Crew « n’était pas à la hauteur de nos attentes compte tenu du coût de production », mais la série a connu « une certaine croissance » et « les critiques ont été excellentes ».

De nouveaux projets Star Wars en préparation

Disney ne compte pas s’arrêter là et prépare déjà d’autres aventures dans l’univers Star Wars. Parmi les projets annoncés, on retrouve la seconde et dernière saison de Andor, prévue pour avril, ainsi que le film The Mandalorian & Grogu dirigé par Jon Favreau et attendu pour 2026. Dave Filoni, directeur créatif de Lucasfilm, travaille également sur la seconde saison d’Ahsoka et sur un film situé dans l’univers post-Return of the Jedi.

Bergman a également annoncé que Disney cherchait à rendre certains titres en streaming « aussi économiques que possible » tout en veillant à maintenir un niveau de qualité élevé. « C’est la chose la plus importante, et nous ne ferons rien que nous ne considérons pas comme de qualité », a-t-il déclaré.

La finale de Star Wars: Skeleton Crew sera diffusée le 14 janvier sur Disney+.