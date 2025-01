Découvrez les théories fascinantes sur le superviseur dans l'équipe de la série télévisée Star Wars: Skeleton Crew.

Tl;dr Star Wars: Skeleton Crew réussit à captiver avec ses mystères.

Deux théories principales sur l’identité du Superviseur d’At Attin.

La série pourrait révéler que la planète est dirigée par une IA.

Le mystère de Skeleton Crew

La série Star Wars: Skeleton Crew touche à sa fin avec un succès indéniable. Malgré les erreurs commises avec le mystère dans le passé, cette série a su captiver les fans avec des énigmes bien ficelées.

Le Superviseur d’At Attin

Le mystère central de la série est l’identité du Superviseur d’At Attin. Les téléspectateurs ont eu quelques indices sur qui dirige la planète d’où provient l’équipage de jeunes de la série, et deux théories principales se démarquent.

La théorie du pirate

La première théorie, soutenue par de nombreuses preuves circonstancielles, est que le pirate Tak Rennod est le Superviseur. Les fans ont fait la connaissance de Tak Rennod dans la deuxième moitié de la saison. Ils ont appris que leur vaisseau, l’Onyx Cinder, était autrefois le vaisseau de Rennod. Les fans qui adhèrent à cette théorie pensent que Rennod a pris la place du Superviseur en se faisant passer pour un officiel de l’Ancienne République.

La théorie de l’IA

Cependant, la seconde théorie, qui paraît plus plausible, est que le Superviseur pourrait être une IA. L’Ancienne République a mis en place un réseau d’IA pour contrôler les monnaies et éviter la corruption. Les droïdes suivraient les règles sans faille et empêcheraient quiconque d’essayer de voler la monnaie.

En fin de compte, « Star Wars : Skeleton Crew » semble prête à révéler que le véritable dirigeant de la planète est une IA, déjouant toutes les attentes. Les créateurs de la série ont mené les téléspectateurs en bateau en leur faisant croire que Tak Rennod avait pris la place du Superviseur, tout en ayant la véritable réponse sous leurs yeux tout ce temps.